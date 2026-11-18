Tras el exitazo de 'La bola negra', los Javis se han vuelto internaciones y su camino hacia los Oscar cada vez pinta más y más brillante. Con su nueva película, Javier Calvo y Javier Ambrossi se han sabido desmarcar de sus anteriores obras, aunque manteniéndose tremendamente fieles a sus principios.

'La bola negra' les ha abierto nuevas rutas como directores... Y mientras que para sus carreras la cosa pinta muy bien, para el futuro de 'Paquita Salas' puede ser un mazazo tremendo.

Espera que te espera

Llevamos ya unos cuantos años esperando la cuarta temporada de 'Paquita Salas'. De hecho, este mismo año, parecía que nuestra representante favorita por fin salía del pozo porque los Javis afirmaban que la temporada 4 se pondría en marcha cualquier día. Aunque ahora, en plena promoción de 'La bola negra', la canción es un poco diferente.

"No sé lo que va a pasar en el futuro con 'Paquita Salas'. Sé que en algún momento nos apetecerá volver a juntarnos los que nos juntamos y hacerla, pero creo que, si volviésemos, no seríamos tan graciosos", ha afirmado Calvo en una entrevista con GQ Magazine. "Me mataréis todos por decir esto, pero el tiempo es lo que le ha dado a Paquita su estatus y… tampoco es tan buena. Bueno, no es que no esté tan bien, sino que se ha convertido en un lugar seguro para todos."

Para los Javis, 'Paquita Salas' es una obra muy emocional que hicieron en un momento concreto de sus vidas, por lo que quizás una nueva temporada no tendría ese mismo sentimiento que tan bien caló con el público. La comedia nació de lo que ellos mismos experimentaban por aquel entonces, hace diez años, por lo que una nueva temporada tendría un tono muy diferente al que estamos acostumbrados, con unas circunstancias nuevas.

Al fin y al cabo, si 'Paquita Salas' es una serie confort para su público, también lo es para los propios directores. Un terreno que ya conocen y en el que se sienten cómodos, y ahora lo que les apetece es enfrentarse a lo desconocido y a retos complicados.

"Tenemos la ambición de construir algo nuevo, un reto", aseguró Ambrossi. "Estamos en una etapa de aprendizaje total. Me apetece salir de mi zona de confort y ponerme las cosas difíciles. Paquita sería un reto muy difícil, pero siento que ya lo he hecho".

Vamos, que aunque nos alegremos muchísimo por los Javis, el propio Brays Efe incluido, no va a ser menos, Paquita sale perjudicada una vez más con el éxito de otros. La seguiremos esperando, a ver si suena la campana algún año.

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