Johnny Depp no ha estrenado muchas películas durante los últimos años, algo que en buena medida se debe a la dura batalla legal que tuvo durante años con Amber Heard. Sin embargo, su regreso a Hollywood se ha concretado ya con 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad', un título que además muchos ya sitúan como una de las mejores películas de la carrera de Depp.

La cuestión es que el largometraje dirigido por Ti West ha conseguido una valoración A- en Cinemascore, lo que se traduce en la tercera más alta posible. Lo cierto es que ningún trabajo de Depp consiguió esa preciada A+ que muestra una satisfacción absoluta de todos los espectadores, por lo que solamente hay un pequeño grupo de películas por encima de 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad'.

Las 15 mejores películas de Johnny Depp según el público

En concreto, son 5 las películas que cuentan en su reparto con la presencia de Depp las que consiguieron una mejor valoración en Cinemascore: 'Platoon', 'Chocolat', 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', 'Descubriendo Nunca Jamás' y 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

Soy consciente de que es una selección un tanto particular, ya que Depp tenía un papel muy secundario en 'Platoon', mientras que en 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' era un simple cameo para ir allanando el camino de cara a la secuela. Sin embargo, me parecía un tanto injusto dejarlas fuera.

Eso sí, hay otras 9 películas suyas que también consiguieron una A- en Cinemascore, por lo que a continuación encontraréis un pequeño listado con los 15 trabajos más satisfactorios del actor según el público:

Si os preguntáis qué sucede con 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', lo cierto es que se tuvo que conformar con una B+.

¿Y cómo encaja en la filmografía de Ti West?

Lo cierto es que son muy pocos los largometrajes de West que han recibido valoración en Cinemascore -por lo que si echáis alguno en falta a continuación se debe únicamente a ese motivo-, pero 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' es el que recibió una nota más alta entre todos ellos:

'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' una A- 'MaXXXine' una B 'Pearl' una B-

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