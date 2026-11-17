El actor Christopher Lloyd cumplió 88 años hace apenas unas semanas y todavía parece que le queda cuerda para rato. De hecho, el inolvidable Doc Brown de la trilogía 'Regreso al futuro' aprovechó ese celebración para lanzar su libro de memorias 'In My Own Time', donde repasa diferentes aspectos tanto de su vida personal como profesional.

La campaña promocional asociada al lanzamiento del libro le he llevado a dar multitud de entrevistas, donde también ha dado más detalles hasta sobre su infancia. Hay una especialmente relevante concedida al Wall Street Journal en la que no ha tenido dudas a la hora de hablar sobre los años de opulencia que tuvo durante sus años más jóvenes.

"Cada vez que estoy allí, siento que sigue siendo mi hogar"

Recordemos que Lloyd nació en 1938, cuando la Gran Depresión que afectó a Estados Unidos el siglo pasado todavía no había llegado a su final. Sin embargo, su familia estaba muy bien posicionada, específicamente porque su abuelo materno era Lewis Henry Lapham, uno de los fundadores de la compañía petrolera Texaco.

Eso llevó a que se criase en Waverny, una finca de 161 hectáreas situada en New Canaan, una localidad del estado de Connecticut. Además, la influencia de su familia era tal que ese lugar estuvo diseñado los herederos directos del creador original de Central Park, el célebre parque de Nueva York.

El propio Lloyd recuerda que "la fortuna de mis padres era heredada. El padre de mi madre fue Lewis Henry Lapham, quien ayudó a fundar la compañía petrolera Texaco en 1902. De niño, me dejaba maravillado la opulencia de nuestra mansión, propia de la Edad Dorada".

Christopher Lloyd en 'The Mandalorian'

Siendo justos, los primeros años de Lloyd no transcurrieron allí, pues su familia no se mudó hasta New Canaan hasta 1944, pero claro, es muy probable que apenas guarde recuerdos de cuando era aún más pequeño. Eso es algo que su madre aprovechó para organizar recitales allí mismo: "Empezó a dar fiestas a las que asistía mucha gente peculiar y talentosa. Me resultaban fascinantes. Ser artista parecía permitir que el espíritu se liberara".

No obstante, esos años de gloria no duraron mucho, pues con 12 años fue enviado a un internado en Nueva York como una especie de paso previo al divorcio de sus padres. Eso también llevó a que esa propiedad quedase atrás y acabase siendo donada años después al propio municipio, lo que llevó a que, como recuerdan nuestros compañeros de Sensacine, se convirtiera en un parque público. El propio Lloyd aprovechó tiempo después para volver a visitarlo y quedó encantado: "Fue emocionante volver, después de haber pasado años -buenos, malos y terribles-en ese entorno. Cada vez que estoy allí, siento que sigue siendo mi hogar".

Además, el propio Lloyd destacó años después lo siguiente sobre la transformación de la finca: "Mi madre estaría encantada de ver lo que todos vosotros estáis haciendo. Es exactamente lo que ella deseaba: preservar este lugar, convertirlo en un parque donde la gente de New Canaan, y de cualquier otro lugar, pudiera venir a disfrutar. Dar un paseo por el bosque, lo que sea, incluso casarse. Así que no tengo palabras para expresar mi gratitud hacia todos vosotros".

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