"Considero su comportamiento imperdonable": Hace 62 años, Walt Disney impidió una de las mayores producciones de Hollywood de todos los tiempos

Walt Disney no siempre fue el hombre de las películas que hicieron soñar a generaciones enteras. Detrás de los clásicos de animación y la imagen de fantasía que construyó alrededor de su nombre también hubo decisiones bastante cuestionables. Una de ellas tuvo como protagonista a 'Peter Pan', la famosa historia de J. M. Barrie, y terminó frustrando una ambiciosa película que iba a reunir a Audrey Hepburn y Laurence Olivier.

El proyecto, previsto para mediados de los años sesenta, podría haber sido uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de la época, pero Disney hizo todo lo posible para impedir que saliera adelante.

La película con Audrey Hepburn que nunca llegó a hacerse

Para entender lo ocurrido hay que remontarse al año 1929, cuando J. M. Barrie decidió legar los derechos de su adaptación teatral de 'Peter Pan' al Great Ormond Street Hospital de Londres, un centro especializado en atender a niños enfermos. Una década después, Walt Disney llegó a un acuerdo con el hospital y pagó 5.000 libras esterlinas para llevar la historia a la gran pantalla en forma de película de animación. Se estrenó en 1953 y se convirtió en uno de los grandes clásicos del estudio. Sin embargo, los derechos cinematográficos restantes seguían estando en manos del hospital.

La situación cambió en 1964, cuando comenzó a tomar forma una nueva adaptación cinematográfica de la historia. Después del éxito de 'My Fair Lady', el director George Cukor quería llevar al cine una versión de 'Peter Pan' con Audrey Hepburn como protagonista y Laurence Olivier en el papel del Capitán Garfio. El proyecto contaba con un presupuesto previsto de 10 millones de dólares, una cifra enorme para la época que habría convertido la película en una de las producciones más ambiciosas de aquellos años.

Además, el Great Ormond Street Hospital tenía motivos para esperar importantes ingresos de aquella adaptación, pero Disney no estaba dispuesto a permitir que otra película compitiera con su exitoso clásico animado. La compañía inició entonces una batalla legal para discutir la interpretación del contrato firmado años atrás y los derechos que correspondían a cada parte.

El conflicto se prolongó hasta 1969, incluso después de la muerte de Walt Disney en 1966. Finalmente, el hospital tuvo que conformarse con una compensación económica relativamente pequeña y la película de Cukor nunca llegó a realizarse.

La decisión provocó el enfado del director, que no entendía que Disney quisiera impedir una producción que podía beneficiar a un hospital dedicado a cuidar de niños enfermos. Así lo dejó claro en una carta dirigida a su representante, recogida en la biografía 'George Cukor: A Double Life', de Patrick McGilligan:

"Además de las considerables molestias que Disney nos ha causado a todos, considero su comportamiento imperdonable. No puede creer seriamente que tenga algún derecho legal o moral sobre el título. Seguramente se da cuenta de que está intentando apropiarse de algo que pertenece a un hospital para niños enfermos".

Al final, la disputa tuvo consecuencias para todos los implicados. El cine perdió una adaptación que habría reunido a dos grandes estrellas de Hollywood bajo la dirección de Cukor, Audrey Hepburn se quedó sin un papel que podría haber sido uno de los más singulares de su carrera y el hospital dejó escapar una importante fuente de financiación.

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