Jamie Campbell Bower, Vecna en 'Stranger Things', sobre su papel en 'Los anillos de poder': "Ha sido el antídoto perfecto"

Jamie Campbell Bower necesitaba alejarse de Vecna. Después de dar vida a uno de los villanos más aterradores de 'Stranger Things', el actor ha encontrado en 'Los anillos de poder' un cambio de registro que parece haberle sentado especialmente bien.

En la tercera temporada de la serie de Prime Video interpreta a Celeborn, el esposo de Galadriel, un personaje que llevaba siglos desaparecido y que supone un contraste enorme con el monstruo que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la ficción de Netflix.

Un cambio de registro

En unas declaraciones recogidas por IGN, el actor ha explicado cómo ha vivido este salto de una serie a otra. Y Bower no ha ocultado su entusiasmo por incorporarse al universo de Tolkien.

"Lo describiría como el antídoto perfecto. Es muy distinto de lo que hacía antes, y estoy muy agradecido de estar aquí y de unirme a este increíble reparto y equipo, y a este mundo. Ha sido precioso. De verdad que lo ha sido. Ha sido maravilloso".

Uno de los aspectos que más le han interesado del personaje es su particular recorrido dentro de la mitología de 'El señor de los anillos'. Celeborn ha tenido distintas aproximaciones en los textos de J.R.R. Tolkien, y esto le ha dado cierto margen a la hora de construir su versión para la serie. El propio actor ha explicado cómo se enfrentó a ese material:

"Celeborn es realmente interesante porque fue planteado y luego, de alguna manera, replanteado en las obras. Así que ha habido... no información contradictoria, sino diferente disponible sobre él. Mi trabajo era, en realidad, tomar lo que ya estaba ahí, observar aquello con lo que me identificaba, ver lo que era evidente y construir a partir de ello. Y creo que, para mí como actor, mi intención era abordarlo con sensibilidad y vulnerabilidad hacia el personaje, lo cual ha sido precioso. Ha sido estupendo".

Por otro lado, el cambio también se aprecia en la propia historia de Celeborn. Después de permanecer desaparecido durante siglos, el personaje regresa en un contexto marcado por la guerra y la separación de Galadriel. Su relación con la elfa y las consecuencias de todo lo vivido permiten explorar una faceta mucho más íntima del universo de Tolkien, muy distinta de las amenazas sobrenaturales a las que Bower se enfrentaba en 'Stranger Things'.

El actor ya había comentado anteriormente que, después de interpretar a Vecna, probablemente pasaría bastante tiempo antes de que volviera a meterse en la piel de otro villano. Su incorporación a 'Los anillos de poder' parece confirmar ese deseo de probar registros diferentes. Celeborn, además, ya era conocido por los espectadores de la trilogía cinematográfica de 'El señor de los anillos', aunque allí tenía un papel bastante más discreto y permanecía en un segundo plano respecto a Galadriel.

Con este nuevo papel, Jamie Campbell Bower deja atrás, al menos por ahora, las prótesis, el maquillaje y la oscuridad de Vecna para explorar un personaje mucho más vulnerable. Una oportunidad que ha sabido aprovechar muy bien.

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