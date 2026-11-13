Sólo tiene 3 episodios y es un thriller adictivo. La nueva miniserie de Netflix es ideal para salvarte una noche que no sepas que ver

Netflix ha estrenado este viernes 13 de noviembre de 2026 su nueva miniserie española con la que quiere seguir explorando el evidente interés que generan los true crimes entre el público. Por ello se toma como base un crimen real cometido en Galicia en 2017 para dar forma a 'El crimen de Pazos', un adictivo thriller de apenas 3 episodios del mismo equipo que ya estuvo detrás de la notable 'El caso Asunta'.

'El crimen de Pazos' cuenta la historia de cómo Aniceto Rodríguez se inventó un intento de robó para explicar una agresión brutal contra su esposa Isabel Fuentes. Lo lógico habría sido su muerte instantánea, pero sobrevive, complicándolo todo aún más. Esa es la base de este thriller creado por Ramón Campos, Gema R. Neira, Curro Serrano y David Orea que lo tiene todo para convertirse en un gran éxito para Netflix.

Una mezcla de entretenimiento y crítica social

No obstante, sí que hay un detalle que sigue costando entender incluso habiéndola visto ya entera: ¿Por qué hacer una miniserie de 3 episodios en lugar de una película de 2 horas? Siendo justos, 'El crimen de Pazos' no se beneficia especialmente de esa decisión, llegando incluso a dar la sensación de que sirve más para atenuar su componente de suspense en beneficio de su claro espíritu de crítica a la violencia machista.

Y es que lo que sí conviene dejar claro es que desde el primer momento se apunta en la dirección de que el responsable de todo ha sido Aniceto, pero faltan pruebas irrefutables que apunten en esa dirección. Es ahí donde la miniserie se esfuerza en mostrar la inoperancia de la justicia y cómo eso llevó a un desenlace fatal que hizo a que prácticamente todos los implicados prefiriesen escurrir el bulto

La excepción a la regla es el personaje interpretado por Tristán Ulloa y que se inspira en el guardia civil real que exploró el caso. La primera decisión fundamental de los responsables de 'El crimen de Pazos' es fundamentarlo prácticamente todo alrededor de él, incidiendo en su desesperación al ver que algo es evidente pero no tiene las armas necesarias para ponerle fin.

Sí es verdad que peca de cierta superficialidad en algunos aspectos clave, como en el retrato que se hace de la jueza interpretada por Verónica Sánchez, pero lo hace para que el ritmo fluya y no haya tiempos muertos o desequilibrios en la atención que se presta a unos detalles por encima de otros.

Quizá no hubiese pasado por alargarla a 4 episodios para darle ese toque extra de profundidad -y justificar así más que sea una miniserie y no una película-, pero aquí se nota que hay un ánimo de que funcione a su manera como entretenimiento para luego ir dando paso a esa vocación crítica. Por supuesto que se prestaba a otro enfoque más dramático y tenso, donde seguramente se hubiese coqueteado con el sensacionalismo, pero aquí se opta por uno más austero y no por ello menos efectivo.

Además, Ulloa soporta muy bien sobre sus hombros el peso dramático de 'El crimen de Pazos', donde es su creciente desesperación y desencanto lo que sirve como auténtico hilo conductor. Y es que en lugar de potenciar la figura del criminal, se prefiere ir al otro lado para indagar un poco en toda la sucesión de decisiones que llevó a que la cosa acabase de la peor forma posible.

Obviamente, cada espectador reacciona diferente a unos ganchos que a otros, pero en mi caso reconozco que iba a ver un episodio solamente para ver por dónde iban los tiros y seguir viéndola en otro momento, pero a la hora de la verdad acabé viéndola entera del tirón. No tiene un ritmo vibrante y además uno ya sabe -o al menos intuye con bastante certeza- todo lo que va a pasar, pero está desarrollado de forma inteligente, logrando que esa sensación de frustración se transmita al público.

Sí que el tercer episodio quizá se exceda un poco en lo directo que es en su ánimo de crítica a la violencia machista -dando la sensación de que interesa más criticar el sistema que incidir en la gravedad de este caso concreto-, pero es una consecuencia lógica, dado que el camino legal no llevaba ya a ninguna otra parte, tal y como se nos recuerdan durante el mensaje de cierre.

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