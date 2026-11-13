Carlos Bardem desvela el papel del hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem en 'La bola negra': "Es un chico muy alto, muy rubio y muy guapo"

El arrollador éxito de 'La bola negra' no deja de dar de lo que hablar, pero ahora toca centrarse en un aspecto muy concreto de la película de Los Javis: la aparición de Leo Encinas, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem. Ya sabíamos que aquí hace su debut delante de las cámaras, pero el papel que interpretaba era una incógnita hasta que su tío Carlos Bardem lo ha desvelado.

Carlos Bardem así lo ha aclarado durante su visita al podcast 'Vaya Vaina', donde precisamente aparece el artículo que dedicamos al tema en Espinof como referencia. El también actor destaca que "sale un momentillo ahí. Hace una pequeña figuración con frase".

"La dinastía va a continuar"

Además, el hermano de Javier Bardem no tiene problemas en señalar el personaje qué interpreta Leo Encinas y el momento en el que aparece: "Cuando veis las escenas del casino, es un chico muy alto, muy rubio, muy guapo que es el botones".

Por lo tanto, Leo Encinas no comparte ningún momento en pantalla con su madre, ya que las escenas de Penélope están situadas en otra línea temporal, haciendo así imposible que coincidan, pero seguro que ya habrá tiempo para ello en futuros proyectos.

"Estas cosas no me corresponde a mí contarlas, que lo hagan sus padres si les apetece, pero yo os aseguro que la dinastía va a continuar", deja claro Carlos Bardem sobre el futuro profesional de Leo Encinas, pese a contar todavía con apenas 15 años. Curioso que al principio no quiera mojarse al respecto para inmediatamente hacerlo.

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