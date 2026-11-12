Miguel Bernardeau, actor de 'La bola negra', sobre las acusaciones de ser un nepobaby: "No estás en proyectos así por quienes son tus padres. A veces ni los conocen"

La carrera de Miguel Bernardeau cambió para siempre cuando fue elegido para dar vida a Guzmán en 'Élite', pero su etapa en la serie de Netflix hace muchos años que quedó atrás. Ahora ha sido gracias a su papel en 'La bola negra' cuando su imagen entre muchos espectadores ha vuelto a cambiar, pero no han faltado algunas voces señalando que sigue siendo un nepobaby.
Hijo del productor televisivo Miguel Ángel Bernardeau y la actriz Ana Duato, es hasta cierto punto inevitable que surjan quejas así, especialmente a la hora de conseguir una puerta de entrada al mundo del entretenimiento. Hasta el mismísimo Sylvester Stallone reconoció recientemente valerse del nepotismo para que enchufar a una de sus hijas en 'Tulsa King'.
"Hay momentos complicados, pero peor es la mina"
En el caso de Miguel Bernardeau justo es reconocer que su debut se produjo en un episodio de 'Cuéntame cómo pasó', la serie producida por su padre y protagonizada por su madre, pero desde entonces ha querido seguir su propio camino, aunque siempre reconociendo que no partía de la misma posición que otros: "Hay tantos actores y actrices en este país que no trabajan que no voy a ser yo el que diga que lo ha tenido difícil. No me parece realista. Parto de una situación de privilegio, por supuesto. Eso es así".
No obstante, Bernardeau señala que no basta para nada con eso: "También es una responsabilidad saber qué hacer con eso, ¿no? Ser consciente del lugar en el que te coloca y saber aprovecharlo. He trabajado muchísimo para llegar aquí. No estás en este tipo de proyectos, ni te contratan fuera, por quienes son tus padres. A veces ni los conocen". Un razonamiento totalmente lógico por su parte.
Además, el actor que da vida a Rafael Rodríguez Rapún en 'La bola negra' destaca la valiosa lección que aprendió de su madre: "A entender esto como un oficio que no tiene tanto que ver con la fama o con los focos, sino con el trabajo actoral. Porque esto lo haces para ti, porque te gusta a ti. Me ha enseñado también cómo tratar a la gente que te pide una foto. Que se acerca a hablar contigo".
También destaca que la fama tiene su lado negativo, pero tampoco es para tanto: "Hay momentos complicados, pero peor es la mina", dejando claro que la gran popularidad que ha conseguido no le ha desconectado de la realidad, algo que no puede decirse de otras personalidades de la industria del entretenimiento.
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