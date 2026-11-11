'Un amor posible' es el reverso de 'Parásitos', pero me ha resultado igual de increíble. Una obra fascinante que disecciona la sociedad como ninguna otra

La presencia de una cámara, incluso en un documental, convierte cualquier situación, por natural que sea, en un teatro. Es, al mismo tiempo, registro y objeto extraño, objetiva y subjetiva, disruptora y cronista. Nadie puede ser "él mismo" (si es que tal cosa existe) con una cámara grabando, a no ser que esta se oculte, haciendo trampas en su propio juego. Lee Chang-Dong lo sabe muy bien, explorando una relación creada en torno a la cámara documentando una desgracia, que entra en lugares prohibidos que diferencian aún más a dos familias separadas por la clase social.

Un parásito posible

Venía con el runrún de los festivales, y eso no siempre es positivo, pero 'Un amor posible', que ya puedes ver en Netflix, vive a la altura de las expectativas, desvelándose como una de las películas más complejas, inteligentes y fascinantes del año. Chang-Dong deconstruye la compleja relación entre las dos familias, unidas por un cruel documental que la directora disfraza de amistad, tratando de embelesar con riquezas y lujos para conseguir unas declaraciones realmente potentes. Pero, por suerte, va mucho más allá de la simple apariencia.

Porque, en realidad, la película no disecciona solo una relación, sino las de cada uno de los miembros individuales entre sí, narradas hasta el detalle, desde esa directora que debe autoconvencerse de no ser mala persona al utilizar a sus "nuevos amigos" hasta ese padre reservado que en solo dos años pasó de montar mesas de mármol para cenar con sus amigos a ir a sus funerales, asistir a grupos de apoyo y demostrar una frustrante (y comprensible) incapacidad comunicativa. La sutileza de Chang-Dong, mostrando la evolución de todos los personajes hasta un final abrumador y repleto de capas, es simplemente impresionante y digna de todas las alabanzas.

Es imposible no pensar en 'Parásitos' cuando vemos 'Un amor posible', solo que esta cinta da una vuelta de tuerca más: lejos de ser la familia pobre la que vive la vida de rico, aquí son los segundos los que quieren infiltrarse en la vida de los más desfavorecidos (por su propio beneficio, claro). Y crea unas dinámicas de lo más estimulantes, especialmente en ese personaje de la madre humilde fascinada por el poder de la cámara y los focos, que poco a poco va percatándose de la realidad a la que ha arrastrado a su marido. Su cambio nace de un comentario sobre la blusa de la directora y evoluciona hasta una portentosa secuencia en una cala privada que resume la tesis de la película sin palabras. Sin duda, la mejor protagonista del año.

No, no es amor

Es posible que escuches palabras excesivamente rocambolescas sobre 'Un amor posible' y, al comprobar su duración (2 horas y 44 minutos), creas que estás ante la típica película pesada alabada por los críticos y despreciada por el público, pero nada más lejos de la realidad. La cinta dista mucho de ser un laberinto incomprensible, mostrándose cercana y afable, sin por ello desdeñar cierta complejidad sentimental tan íntima como global. Un trabajo de orfebrería brutal venido de las manos de un maestro capaz de moldear a toda la sociedad y hacer que quepa en una sola y fascinante historia.

Tomando como base el 'Decálogo' de Krzysztof Kieślowski, la película es capaz de coger el presente y poner una lupa sobre él, permitiéndose una narrativa compleja alejada del cine mainstream pero sin por ello resultar pedante o pesada. 'Un amor posible' prepara a fuego lento un final donde cada uno de los cuatro protagonistas tiene exactamente lo que merece. Autodesprecio, venganza, vergüenza, catarsis: los últimos minutos de la cinta, lejos de estar atropellados, se administran de una manera exacta. Nadie puede escapar de una bomba atómica de crueles verdades y ocultas mentiras cuando el telón de fondo explota.

'Un amor posible' es una obra sobre personas que lo están intentando hacer lo mejor que pueden, con mayor o menor ingenuidad, y de cómo la ostentación no tiene rival con maravillarse mirando la luna. Pero, además, Chang-Dong pone el foco sobre el deseo de sus protagonistas: no solo sexual, sino también de conexión humana, beneficios económicos, calma mental o verdad a toda costa. Y cómo estos deseos pueden convertir nuestra vida en una obsesión, un camino en una sola dirección trastocado ante la avaricia y el pavoneo. Por suerte, siempre nos quedará bañarnos desnudos. Y relamernos al ver que en nuestras manos está frustrar el deseo de los que todo lo tienen.

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