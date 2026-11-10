"Yo mataba a gente, hasta que vi cómo usted daba la vida por Gohan". La voz de Piccolo desvela la chocante confesión de un fan de 'Dragon Ball'

Hay series y películas que nos cambian la vida para siempre, y a veces puede ser porque la interpretación de uno de los actores activa algo en nuestro cerebro que hace que nos replanteemos todo. Hemos oído muchas veces a algunos intérpretes hablar de historias de fans con el impacto que han tenido en ellos, pero Carlos Segundo, la voz de Piccolo, no pudo ver venir esta por ninguna parte.

Gracias por cambiar mi vida

Segundo es un actor de voz mexicano tremendamente prolífico que ha prestado su voz a Woody en 'Toy Story', Barbanegra en 'One Piece', o Piccolo en 'Dragon Ball' desde hace ya 30 años. En una entrevista reciente, Segundo recordó un encuentro con fans en una convención, y se quedó perplejo con el impacto que había tenido, para bien, 'Dragon Ball'.

Resulta que el actor estaba en una firma de autógrafos, con el evento ya terminando. De repente apareció un chaval con una chamarra de cuero, tatuajes y "malencarado" y le pidió sentarse en la mesa para hablar con él. Segundo pensaba que el chico querría una firma, pero en su lugar le hizo una confesión.

"Solo vengo a darle las gracias. Y le digo, ¿por qué?. Por mi nueva vida", recuerda Segundo que dijo el joven. "Usted me habló, y me cambió la vida. Y yo: ¿en qué momento? Cuando da la vida por Gohan".

Hasta aquí muy bien y muy bonito, podría haber sido una situación normal con un fan impactado por el sacrificio de Piccolo, pero entonces el joven le soltó la bomba: "Yo me dedicaba a desvivir gente, por un precio. Y cuando vi que usted daba la vida por Gohan dije... Lo que estoy haciendo no está bien, y decidí cambiar de vida".

El actor continuó explicando que este joven aseguró que se había casado y tenía hijos, y que le daba las gracias personalmente por haberle hecho cambiar de vida. Después le dio la mano, le dio las gracias una vez más y desapareció, pero a Segundo le hizo reflexionar sobre la influencia que puede tener una serie como 'Dragon Ball' en quienes la ven.

"Imagínate el impacto que puede tener algo así, esa escena. Que además yo le cambié porque me sentí identificado con Piccolo y le puse 'Gohan, te quiero", dijo el actor. "Pero esta escena, hizo que este hombre cambiara de mentalidad. Esa experiencia, caray, valió la pena todo lo que haya hecho".

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