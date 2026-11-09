Jodie Foster: "Cuando gané el Oscar, pensé que había sido pura chiripa. Creí que todo el mundo se enteraría y me lo quitarían"

El hecho de ganar dos premios Óscar es algo que ha estado al alcance de muy pocos intérpretes, siendo el caso de Jodie Foster todavía uno de los más recientes. La actriz lo consiguió por sus inolvidables actuaciones en 'Acusados' y 'El silencio de los corderos', pero incluso entonces no pudo evitar ser víctima del temido síndrome del impostor.

La propia Foster así lo reconoce, destacando que "cuando gané el Oscar, pensé que había sido pura chiripa. Creí que todo el mundo se enteraría y me lo quitarían. Vendrían a mi casa, llamarían a la puerta y dirían: Disculpe, teníamos pensado dárselo a otra persona. Iba a ser para Meryl Streep".

No quería ser una estrella de cine

Jodie Foster en 'Acusados'

Justamente Streep es una de las pocas actrices con más Óscar que Foster -Katharine Hepburn, Ingrid Bergman y Frances McDormand son las otras tres-, pero esta última llegó a empatar en su momento con la protagonista de 'La decisión de Sophie'.

Eso sí, Foster ya había previamente aspirante al Óscar, pues fue nominada como mejor actriz de reparto cuando aún era todavía era menor de edad por su memorable aparición en 'Taxi Driver'. Ese año el premio se lo llevó Beatrice Straight por la estupenda 'Network, un mundo implacable'.

Por aquel entonces tuvo claro que muchas estrellas infantiles luego no conseguían asentarse en Hollywood, por lo que quiso reconducir su carrera centrándose en los estudios: "La idea era alejarme lo más posible de casa. Lejos del mundo del cine y... simplemente ir a un ambiente completamente diferente, un ambiente puramente académico. Lo mejor fue llegar a Yale y sentir que era la persona más tonta del lugar, ¡y que habían cometido un gran error!"

Jodie Foster en 'El silencio de los corderos'

Pese a esa decisión, lo cierto es que Foster siguió haciendo películas, pero siempre con una idea muy clara en mente: "Una parte de mí simplemente no quería ser una estrella de cine. Es ser famoso por ser famoso. Y eso era algo que no quería hacer. Sabía que no quería hacerlo, porque... esa era la peor parte de mi trabajo. Esa era la parte que quería evitar. Y... si iba a ser actriz, quería... hacerlo por las razones correctas".

Todo cambió de forma definitiva con 'Acusados', una experiencia con la que ella tampoco quedó demasiado contenta: "Fue un rodaje muy difícil. Probablemente el más difícil de mi vida. El tema era duro y yo era muy joven. Incluso cuando vi la película, mi actuación me pareció muy diferente a mí misma, tan... discordante, y un tanto... exagerada e inquietante"

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