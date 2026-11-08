'Dragon Ball Super: Beerus' estrena doblaje en español ya mismo. La legendaria voz de Goku regresa una vez más al anime, pero tiene truco

Crunchyroll está siendo cada vez más consistente con sus simuldubs, los doblajes de los animes de temporada que se emiten casi, casi según se van estrenando los nuevos episodios.

Dentro de la temporada de anime de otoño uno de los platos fuertes es 'Dragon Ball Super: Beerus', esa suerte de remake y remaster que se están marcando desde Toei Animation para contarnos de nuevo 'La batalla de los dioses' con su versión definitiva y revisada. Así que, evidentemente, el doblaje en español tenía que estar al caer.

Vuelve el Goku de siempre

Como han confirmado desde la propia Crunchyroll y Toei Animation, a partir del 12 de noviembre a las 8:00 a.m (Hora del Pacífico) llegan a la plataforma los doblajes en inglés, portugués y español para 'Dragon Ball Super: Beerus'. Aunque ojo, hay que tener en cuenta que se tratará de español latino, que cuenta con una mayor disponibilidad de doblajes en la plataforma frente al castellano.

Además, y como no podía ser de otra manera, 'Dragon Ball Super: Beerus' volverá a contar con Mario Castañeda como Son Goku. El actor de voz ya es toda una institución y es imposible imaginar a Goku con otra voz en el doblaje de Latinoamérica. También se ha confirmado que el doblaje latino contará con René García como Vegeta, José Luis Orozco como Beerus y Arturo Castañeda como Whis.

Eso sí, lo que no queda muy claro del todo es si se ha realizado un nuevo doblaje o se trata de una edición con las voces de su momento de 'Dragon Ball Super'. Porque incluso en la versión japonesa, simplemente se han usado líneas de diálogo grabadas en 2015.

Ahora bien, respecto al doblaje en castellano, por desgracia parece que vamos a tener que seguir esperando sentados. O, quizás, hasta que 'Dragon Ball Super: Beerus' llegue en algún momento a la televisión en abierto. Porque eso es precisamente lo que ha ocurrido con 'Dragon Ball Daima'.

El anime original se estrenó en 2024, pero hasta este 2026 no hemos podido oírlo con las voces en castellano, cuando se ha emitido en Clan TV. Aunque esta decisión tan rocambolesca y limitada también ha afectado a otros países europeos, como Alemania, donde se ha dado exactamente la misma situación con el doblaje de 'Daima'. Esperemos que 'Beerus' no se haga tantísimo de rogar y Crunchyroll o AnimeBox se pongan las pilas pronto para también traernos el doblaje castellano.

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