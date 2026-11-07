Últimos días para ver en Netflix esta divertidísima aventura para toda la familia. La película que probó que las buenas adaptaciones videojuegos son posibles

Durante mucho tiempo las adaptaciones de videojuegos parecían malditas, aunque en los últimos años hemos tenido grandes éxitos que han probado que, si se hace con cariño, es posible que las cosas salgan bien.

Después del nefasto resultado de la película de 'Super Mario Bros.' con Bob Hoskins, parecía que Mario estaba condenado a no regresar nunca a la gran pantalla, pero en 2023 Nintendo e Illumination consiguieron romper la maldición.

Wa-hoo!

'Super Mario Bros. La película' fue un exitazo mayúsculo que se coló entre las películas más taquilleras del año 2023, y también de la historia.

No solo batió récord tras récord, convirtiéndose en la película basada en un videojuego más taquillera de la historia. También consiguió convencer a los fans de Nintendo con una aventura divertidísima que presentaba de miedo a Mario, Peach, Bowser y compañía con una historia completamente nueva que daba de lleno en el clavo.

Ahora mismo tenemos 'Super Mario Bros. La película' disponible en Netflix. Pero ojo, que el próximo 10 de noviembre deja la plataforma y por el momento no se puede ver en ningún otro servicio de streaming. Es posible que termine también en SkyShowtime al tiempo, pero si queremos dejarnos caer por el Reino Champiñón, mejor darse prisa, que solo nos quedan unos días.

Acción, champiñones explosivos, carreras en karts, estrellas, conchas voladoras y todo lo que se nos pueda ocurrir del universo de Super Mario. Un divertidísimo espectáculo cargado de humor y el puntito justo de fanservice, y que, inevitablemente, pronto dio pie a la secuela 'Super Mario Galaxy' para seguir explorando el universo.

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