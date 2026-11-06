Cómo ver La Séptima y los nuevos canales UHD. Guía para resintonizar ya mismo la TDT en tu televisor

Esta semana los canales españoles se han enfrentado a uno de los cambios más importantes que hemos visto desde hace años. La Televisión Digital Terrestre estrena nuevos canales con emisiones en ultra alta definición (UHD), reorganización de canales existentes y un servicio de radio visual para RTVE, entre otras novedades.

Este UHD es una tecnología de imagen que ofrece una resolución de hasta 3.840 × 2.160 píxeles, cuatro veces más que la alta definición convencional (Full HD). Con imagen más nítida y detalles, que supondrá un gran avance en la calidad de las emisiones televisivas. Aunque ojo, que solo podremos disfrutar de esta experiencia visual en los canales que emitan en UHD, si nuestro televisor lo permite. No será la única novedad en nuestra TDT, ¡vamos al lío!

Cambios moviditos

El martes, 3 de noviembre, arrancaron las modificaciones en la TDT, específicamente en el múltiple RGE1 que utiliza RTVE. Así es cómo Clan pasó a emitir en este múltiple, con la idea de que los canales vayan poco a poco a adaptar el estándar DVB-T2 para esta nueva etapa.

Pero los mayores cambios han llegado durante el 5 de noviembre, con una reorganización mayor de canales entre los múltiples o muxes de la TDT. Las modificaciones más importantes a tener en cuenta serían estas:

A3Series: pasa al mux MPE2.

pasa al mux MPE2. BeMad: pasa al mux MPE3.

pasa al mux MPE3. DKISS: pasa al mux MPE5.

También entra en acción La Séptima, el nuevo canal ya disponible a nivel nacional en la TDT, que inicia sus emisiones en HD en el mux MPE5.Una reorganización necesaria para poder adaptar las emisiones de los canales a la nueva era de la TDT para distribuir la capacidad disponible entre todos los operadores. Así, con la transformación técnica para emitir mediante DGB-T2 se podrá aprovechar más eficientemente la capacidad de transmisión de los canales en ultra alta definición.

Imagen: La Séptima

A partir de ya mismo podremos disfrutar en esta UHD de La 1 UHD, La 2 UHD, Antena 3 UHD y Telecinco UHD. Esto no significa que vaya a desaparecer la televisión en HD que ya conocemos, sino que se incorporan nuevos canales como una opción más dentro de la TDT, si queremos ver la 1 en HD o en UHD, ya es elección nuestra.

También entra en vigor el servicio RNE Accesible, una radio visual de RTVE que combina el formato radiofónico con elementos visuales para mostrar información mientras escuchamos el contenido.

Y si lo nuestro es la radio, también entran en vigor dos nuevas emisoras de radio de Squirrel el MPE1, dentro del bloque de servicios de radio. Por ahora no ha comenzado la emisión, aunque todo apunta a que próximamente entrarán en acción, ya que tienen sus identificadores reservados con los denominadores SQUIRREL_SERV_4 y SQUIRREL_SERV_5.

¿Esto cómo lo coloco?

Ahora lo que tocaría es resintonizar nuestra televisión. Con los nuevos cambios y reorganización de canales, lo que necesitamos es encender nuestra tele y realizar una búsqueda automática de canales desde el menú de configuración del televisor. O, en su defecto, desde el receptor externo.

Así, nuestro televisor localizará de manera automática la lista de canales y servicios que hayan cambiado su posición o su múltiple. Un cambio que podemos hacer nosotros mismos en casa sin necesidad de un instalador, aunque quizás haya que echarle algo de paciencia mientras la televisión reorganiza los canales.

Imagen: RTVE

Eso sí, si no resintonizamos nuestro televisor con estos cambios, aún podremos seguir viendo los canales convencionales. Pero perderemos el acceso a algunos que cambian de multiplex, como los especificados arriba: A3Series, BeMad y DKiss, ni tampoco podremos sintonizar La Séptima ni los nuevos canales UHD.

La última frontera que debemos considerar es si nuestro televisor es compatible con los nuevos canales UHD. Para ello, debe ser compatible con DVB-T2 y pueda soportar el códec HEVC/H.265, ya que una television 4K no garantiza el visionado UHD. Así que, en este caso, nos toca comprobar las especificaciones del fabricante, pero si el aparato es posterior a 2016 0 2017, es muy probable que no tengamos problema.

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