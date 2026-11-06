El brutal tráiler de 'Criminal' promete arrancar 2027 con violencia, caras conocidas y un toque autoral en Amazon Prime Video

Hace exactamente 20 años, a finales de 2006, el guionista Ed Brubaker se juntó con el ilustrador Sean Phillips para publicar 'Criminal', una serie de cómics limitada de 10 números que hablaban sobre el noir y lo amplificaban. Ese primer volumen tuvo éxito y actualmente puedes encontrar unos moderados 38 números que cuentan distintas historias individuales y continúan teniendo tanto éxito que en Amazon Prime Video se han lanzado de cabeza a hacer su correspondiente adaptación.

Ases del crimen

El 13 de enero del próximo año se estrenará 'Cobarde', la primera historia, que durará 4 episodios y estará dirigida por Anna Boden y Ryan K. Fleck ('Capitana Marvel', 'Sugar', 'Mrs. America'), mientras que la segunda, que adaptará 'Lawless', tendrá a Dee Rees ('Electric Dreams', 'Mudbound') como directora y se estrenará dos semanas, después, el 27 de enero. Vamos, que Prime Video ha tratado de hacer una serie autoral en lugar de dejarse llevar por la tentación de hacer una serie más plana.

En cuanto al reparto, está repleto de sorpresas: Charlie Hunnam ('Sons of anarchy', 'Monstruo: La historia de Ed Gein'), Luke Evans ('La bella y la bestia', 'Nueve perfectos desconocidos'), Adria Arjona ('Andor', 'Good Omens', 'Hit Man'), Emilia Clarke ('Juego de Tronos', 'Terminator Génesis') o Richard Jenkins ('A dos metros bajo tierra', 'La forma del agua'). No cabe ni una cara conocida más.

En la primera parte veremos a dos criminales, Leo Patterson y Ricky Lawless, obsesionados por un asesinato que cometieron cuando eran niños, en un atraco que sale mal, obligándoles a enfrentar un pasado del que no pueden huir. La segunda muestra a Tracy Lawless, el hermano de Ricky, eligiendo ir al ejército en lugar de a la cárcel... pero que debe volver a volver a una vida de crimen para ayudar a su hermano.

El tráiler tiene una pinta increíble y pocas maneras mejores se me ocurren de dar pistoletazo de salida a 2027: actores famosos, directores reputados, cómics fantásticos... ¡Ojalá todos los años empezaran igual de fuertes!

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