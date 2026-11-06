Santiago Abascal irá a 'La Revuelta' el lunes, y David Broncano promete estar más contenido. "¿Le debería preguntar si es más machista o más racista?"

Se venía rumoreando durante toda la semana, pero ayer David Broncano lo confirmó, a pesar de que, como él mismo confesó, nunca jamás se habría imaginado que diría estas palabras: el lunes, Santiago Abascal, candidato de VOX a la presidencia del Gobierno, estará en 'La Revuelta'. Y aunque ha prometido tratarle con objetividad, lo cierto es que a nadie parecía hacerle demasiada gracia, desde un público que abucheó la noticia hasta un Pedro Almodóvar invitado que pidió acudir para mirarle fijamente desde primera fila.

Bombos a media asta

Así, el único que no ha confirmado su aparición en 'La Revuelta' es Alberto Núñez Feijóo, candidato por el PP. De momento, Grison y Broncano insinuaron que el público no podría ser el mismo que va habitualmente ("Todo este público, va a venir una máquina de nieve y se lo va a llevar, y va a meter los que le sobren de 'Horizonte'", afirmó Grison, con el presentador respondiendo "No vas muy desencaminado"), estando obligados, probablemente, a traer personas más afines a Abascal.

Durante la entrevista con Almodóvar, Broncano dejó caer que, más allá de responderle, no podrá mostrar su ideología de manera fuerte, porque "lo marca la Junta Electoral Central, son los que han dicho que tienen que venir todos", pero que sí le preguntará, obviamente, por el futuro del programa... Además de insinuar que debería hacerle la mítica pregunta clásica "¿Eres más racista o más machista?" ("Que si quiero o que si tengo", respondió Miguel Campos).

Aunque al estar en una cadena pública tenga que estar más contenido de lo que estaría en otro ámbito que no representara a toda la sociedad de una forma equitativa, yo, ante ciertas cosas que dicen ellos, evidentemente voy a dar mi opinión porque creo que está guay que venga, efectivamente (además, la ley lo dice así), pero hay algún tipo de discurso que creo que, precisamente, al ser una televisión pública debe ser contestado. Entonces, bueno, sea.

Fascismo del bueno

El presentador de 'La Revuelta' también se hizo eco de lo que esta entrevista ha provocado en gran parte de su público: "Sé que hay gente de ciertos sectores de izquierdas que consideran, y lo entiendo porque yo también lo he pensado, que dar voz a discursos totalitarios o extremistas o ultraderechistas es peor. Lo que pasa es que es verdad que el tiempo ha pasado, eso en 2018 era distinto. No amplificamos su mensaje, pero es que ahora es distinto, porque el mensaje ya está amplificado, eso ya se ha hecho. Ya no es una cosa de 'Vamos a darles voz', ya la tienen, ya están en el debate, quieras o no".

Por su parte, Almodóvar fantaseó con que viniera Candela Peña a decirle a "la Santiaga" un "de mujer a mujer, dime". Está por ver si el boicot al que se está llamando entre los seguidores del programa tiene calado o, por el contrario, están gritando al vacío: al fin y al cabo, el morbo es demasiado y habrá que ver hasta qué punto Broncano es capaz de responder sin ponerse excesivamente nervioso (si ya se puso nervioso con Pedro Sánchez...).

Para VOX tiene todo el sentido que Abascal acepte el envite de 'La Revuelta', porque no tiene nada que perder: Broncano es un cómico y no un periodista o un experto en política, y solo queda ver si serán capaces de superar su obvia antipatía mutua o estaremos ante la entrevista más tensa del año en televisión. Cuando se lanzó la broma (y Jorge Ponce se compró un traje de torero por si venía Abascal), nadie vio venir que esto acabaría así.

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