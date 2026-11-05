Esta serie de zombis de 16 episodios está recibiendo críticas incluso mejores que 'The Walking Dead': hasta Stephen King es fan

La popularidad de 'The Walking Dead' ha terminado eclipsando a muchas otras ficciones de zombis que han pasado por televisión. Su éxito no solo se mide en las 11 temporadas de la serie original, sino también en una franquicia que sigue creciendo con nuevas historias y personajes. Sin embargo, no hace falta recorrer todo ese universo de muertos vivientes para encontrar una propuesta que merece tanto o más reconocimiento.

En 2012, cuando la ficción de AMC todavía estaba consolidando su reinado, una serie francesa planteó una forma muy diferente de acercarse al terror: en lugar de hordas de cadáveres y supervivientes luchando por mantenerse con vida, imaginó qué ocurriría si los muertos empezaran a regresar a sus casas como si nada hubiera pasado. Se titulaba 'The Returned' ('Les Revenants') y, con apenas dos temporadas, consiguió algo que no siempre está al alcance de las producciones más longevas: dejar una historia cerrada en la memoria de los espectadores y alcanzar un 97% de valoración de la crítica en Rotten Tomatoes.

Una joya del terror

El planteamiento de 'The Returned' parte de una situación muy sencilla y perturbadora. En una pequeña localidad francesa, personas que llevaban años muertas reaparecen de repente en sus antiguos hogares. Vuelven con el mismo aspecto que tenían antes de fallecer, no recuerdan haber muerto y esperan retomar sus vidas donde las dejaron. Para sus familiares, el desconcierto inicial convive con la posibilidad de recuperar a alguien a quien daban por perdido, pero esa esperanza pronto se ve contaminada por una sucesión de acontecimientos cada vez más inquietantes.

La serie, cuyo título original es 'Les Revenants', utiliza ese fenómeno para construir un relato coral sobre una comunidad que no sabe cómo reaccionar ante lo imposible. Los que vuelven no son los únicos que tienen que enfrentarse a una nueva realidad: quienes se quedaron atrás también deben decidir qué hacer con personas a las que habían llorado y cuya vuelta amenaza con remover heridas que parecían cerradas.

A medida que aumentan las tensiones y comienzan a producirse asesinatos misteriosos, el pueblo se convierte en un escenario donde lo sobrenatural y los conflictos personales se entrelazan.

Esa mirada es precisamente lo que la distingue de otras ficciones del género. 'The Returned' no necesita convertir cada episodio en una sucesión de ataques ni apoyarse constantemente en el espectáculo de la violencia. Su fuerza está en el misterio, la atmósfera y la inquietud que genera una situación que nadie consigue comprender.

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La crítica recibió muy bien esa apuesta y el resultado es ese 97% en Rotten Tomatoes que la sitúa por encima de The Walking Dead -que tuvo un 79%-. También juega a su favor su corta duración: dos temporadas y 16 episodios bastan para desarrollar su universo sin prolongarlo durante años.

Por otro lado, uno de sus espectadores más conocidos de esta serie fue Stephen King. El escritor, que acostumbra a compartir recomendaciones y comentarios sobre las series que ve, se declaró admirador de la producción francesa en 2013. "Viendo The returned. Terrorífica y sexy. Es divertido ver una serie extranjera que no ha sido americanizada. Ese niño, Víctor, me está dando pesadillas", escribió entonces.

El interés que despertó la serie acabó llevando su historia hasta Estados Unidos, donde Carlton Cuse desarrolló una adaptación para la cadena A&E. Sin embargo, aquella versión no consiguió conservar el prestigio de la original y su puntuación en Rotten Tomatoes cayó hasta el 67%. La presencia de Mary Elizabeth Winstead como protagonista tampoco logró cambiar esa recepción. La comparación deja bastante clara la diferencia entre ambas producciones.

Por cierto, 'The Revenants' está disponible en Prime Video.

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