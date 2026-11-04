Sigourney Weaver estuvo a punto de rechazar 'Alien' tras leer su guion. "Pensé en una gran masa de gelatina amarilla persiguiendo a la gente"

En pleno 2026, con cinco largometrajes principales, dos precuelas, una serie de televisión y toneladas de material transmedia, es tremendamente sencillo cerrar los ojos y visualizar con todo lujo de detalle la apariencia del temible xenomorfo —en sus múltiples formas y subespecies— de la saga 'Alien'. A finales de los años 70, antes de que se pusiera en marcha una de las franquicias de terror y ciencia ficción más prestigiosas de la historia, por supuesto, el panorama era muy distinto.

Buena muestra de ello la encontramos en Sigourney Weaver, que en 1979 se terminaría convirtiendo en la icónica Ellen Ripley, heroína de la tetralogía original, y que no tuvo demasiada fe en el proyecto cuando lo leyó sobre el papel antes de prepararse para la audición que le cayó prácticamente de la nada. De hecho, la intérprete ya tenía ciertos prejuicios hacia el proyecto simple y llanamente por su cóctel de géneros.

Del amarillo al negro

Durante su participación en el documental para televisón 'Alien Saga', dirigido por Brent Zacky, Weaver explicó que sus aspiraciones profesionales parecían estar en las antípodas de lo que ofrecía 'El octavo pasajero'.

Había oído que era una película de ciencia ficción y, eh, tengo que decir que no me interesaba mucho. La verdad es que no quería hacer películas, yo… quería… eh… quería trabajar en películas de gente como Mike Nichols y Woody Allen, y eso era todo, así que casi no voy a la audición. Por suerte, fui.

En 'Alien Evolution', el homenaje a la IP dirigido por Andrew Abbott y Russell Leven, la estrella aseguró que la primera imagen mental que tuvo al leer el guion sin los diseños originales en mente, fue la de una criatura titular más propia de los años 50, con la forma de "una masa de gelatina amarilla" que perseguía a la gente por la nave. Bien podría haber sido la pelota de playa de 'Dark Star', coescrita, recordemos, por Dan O. Bannon, padre de la criatura.

Me llamaron para que fuera a reunirme con el director para hablar de esta película de ciencia ficción y me dieron el guion; como no había visto los diseños, por supuesto me imaginé algo mucho más convencional, como una gran masa de gelatina amarilla persiguiendo a la gente, y pensé que no era gran cosa. De hecho, me equivoqué de lugar, llamé a mi agente y le dije: "Es ciencia ficción, ¿debería pasar de ello?". Y él me dijo: "No, creo que deberías ir".

Finalmente, Weaver fue al casting, y los diseños de Giger comenzaron a cambiar ligeramente su idea sobre el proyecto.

Por suerte, acabé yendo a la audición, conocí a Ridley, que me cayó bien desde el primer momento, y él, para empezar, me enseñó unos dibujos asombrosos de Geiger que eran realmente impactantes, y me di cuenta de que nunca había visto nada parecido en una película. Y también algunos bocetos de Carlo Rambaldi. Luego empezamos a hablar del guion.

Esto no quiere decir que la buena de Sigourney no diese guerra durante la reunión, poniendo en tela de juicio el libreto de 'Alien', únicamente para encontrarse con un Ridley Scott de lo más dialogante que, en última instancia, condujo la situación hasta una prueba de cámara.

Yo me había licenciado en Filología Inglesa en la universidad. Y él me preguntó: "Bueno, ¿qué te parece el guion?", y yo empecé a criticarlo. Recuerdo que la responsable de casting, Mary, estaba allí. Y ella no paraba de decir: "Cállate, idiota, ¿quién te crees que eres?", y yo no había hecho nada más que algo de teatro, pero, en fin, lo agradecí y tuve suerte de que fuera Ridley Scott, porque al menos fingía sentir curiosidad por mi opinión, así que mantuvimos una conversación muy franca al respecto y supongo que las cosas simplemente siguieron su curso a partir de ahí. Conocí a los productores y, al final, creo que me enviaron a Los Ángeles para conocer a Alan Ladd Jr. y, finalmente, hice una prueba de cámara.

El resto, como suele decirse, es historia.

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