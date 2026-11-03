'Scream 8' está en marcha. Neve Campbell confirma que estará en la próxima entrega de la saga de terror tras sus quejas económicas en la sexta parte

Como suele decirse, "la pela es la pela", y si hay algo que puede compensar un guion regulero, una compañía de producción con una ética bastante cuestionable y una franquicia que, en términos creativos, ha pasado por tiempos mucho mejores, eso es un cheque jugosísimo y con unos cuantos ceros. No necesitamos ejemplos para demostrarlo, pero Neve Campbell se está esforzando en servir como muestra de ello.

Vuelta al ruedo

Y es que la actriz, tras pegar la espantada en 'Scream 6' al, según ella, no haber recibido una oferta económica decente y ajustada a su su valor profesional para, más tarde, volver en 'Scream 7' tras un buen desembolso por parte de Paramount y Spyglass que, seguro, hizo más llevadero el deleznable despido de Melissa Barrera, acaba de anunciar que volverá a ponerse una vez más en la piel de Sidney Prescott.

Así lo ha asegurado en una entrevista con Associated Press —vía Variety—, en la que ha anunciado que "Scream 8 también está en marcha" y forma parte de sus próximos proyectos. Eso sí, en lo que respecta a detalles sobre el largometraje, más allá de un "yo estaré en ella", no ha soltado perla, lanzando balones fuera entre risas: "Ya sabes que no puedo contarte nada sobre Scream 8".

Independientemente de la historia que pueda contarnos —si es que queda algo por contar, claro está—, la confirmación de 'Scream 8' y el retorno de la intérprete era cuestión de tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta que la desastrosa séptima entrega de la saga se convirtió en la película más taquillera de la misma, sumando un total de 208 millones de dólares sobre un presupuesto de 45 millones.

Y aquí es donde debemos volver al tema Barrera y a comparar la postura de Campbell con la de un Matthew Lillard que demostró estar en el lado correcto de la historia después de hacer público su arrepentimiento por haber aceptado su rol en 'Scream 7' tras el despido de la actriz, provocado por su posicionamiento a favor de Palestina en el genocidio cometido por Israel:

Me siento mal por ello, me da vergüenza. Porque en ese momento estaba tan emocionado por volver que no pensé realmente en Melissa ni en el proceso, y no dije 'No'. Me siento avergonzado, y esa es la verdad.

Las dos caras del show business en una misma moneda.

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