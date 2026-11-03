Michael Douglas (82 años): "Jack Nicholson está bien, ha desaparecido. Se lo merece"

En 2010, Jack Nicholson hizo su última aparición en la gran pantalla. Y '¿Cómo sabes si...?' no fue una despedida por todo lo alto, pero a sus 72 años solo tenía ganas de disfrutar de sus millones el resto de su vida. Después, apenas hemos sabido de él, más allá de una aparición sorpresa en los especiales del 40 y 50 aniversario de 'Saturday Night Live'. Mientras tanto, en todo Hollywood planea la misma pregunta: ¿De verdad nunca va a volver?

El tranquilo Jack

Aunque se rumoreó durante años que Nicholson saldría del retiro para hacer el remake estadounidense de 'Toni Erdmann', lo cierto es que, tal y como ha declarado Michael Douglas en una sesión de preguntas y respuestas, está a lo suyo: "Me hubiera gustado actuar con Jack, pero ya no trabaja más. Está bien, ha desaparecido. Lo sé".

Aún le veo, pero está bien. Está en su casa y caminando con sus alpargatas. Es algo que pasa, se lo merece y lo entiendo. Tiene unos pocos años más que yo, pero lo entiendo.

El actor tan solo colaboró con Nicholson en 'Alguien voló sobre el nido del cuco', pero Douglas se limitó a producirla, en uno de estos crossovers que ya nunca ocurrirán: a sus 89 años, el mito de Hollywood se merece disfrutar de su merecedísimo retiro. Tras 3 Óscars, 6 Globos de Oro y 3 BAFTA se lo tiene más que ganado.

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