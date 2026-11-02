'Pasapalabra' recibe un nuevo puñetazo de Mediaset que puede despojarla incluso de su nombre

Ya ha pasado un tiempo desde su estreno, y podemos ser sinceros: 'Rueda la letra' no ha funcionado en Telecinco. Como prácticamente nada de lo que estrenan, por otro lado, pero de manera aún más sangrante, porque, se suponía, con el Rosco en su poder podría hacer frente, e incluso ganar, a 'Pasapalabra', en Antena 3. Aunque va subiendo poco a poco, superando incluso el 9% de share, al programa aún le falta algo para terminar de calar en el público... y puede que acabe de conseguirlo.
Con la P, nombre de programa que no podrá usar Antena 3
Después de perder El Rosco (sustituyéndolo por 'AlaZ', una prueba muy similar), 'Pasapalabra' se enfrenta ahora a otro duro golpe: la desaparición de su nombre. Sí, tal y como suena. La EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) ha considerado que ITV Studios actuó de mala fe cuando registró la marca del concurso italiano, 'Passaparola' (y el español 'Pasapalabra') porque había sido popularizado por otra cadena, RTI, filial de Mediaset.
Para la EUIPO, registrar el nombre por la puerta de atrás sin pedir permiso a RTI es actuar de mala fe, y, por tanto, Mediaset gana esta batalla judicial a la que ni siquiera han permitido presentar un recurso a la oficina. Con todo, esto aún no significa nada, porque la decisión no es firme y la productora británica podrá presentar un recurso, pero a los tribunales europeos. Hasta entonces, nada cambia, pero harían bien en ir preparando una segunda opción de nombre por si acaso.
Entonces, ¿qué pasaría si estos recursos fallan? Pues no está claro si Telecinco podría utilizar el nombre del programa o si Antena 3 debería ponerse de acuerdo, dinero mediante, con Mediaset para poder seguir emitiendo como hasta ahora. Con todo, aún pasará mucho tiempo hasta tener la resolución absoluta. La justicia, ya se sabe, va a su ritmo y no tiene tanta prisa por saber, con la I, qué productora británica puede haber metido la pata hasta el fondo con el registro.
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