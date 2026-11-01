"Vamos a distribuir las películas por teléfono": Jean-Claude Van Damme anunció hace 25 años la llegada del streaming y todo el mundo se burló de él

Hoy en día cuesta imaginar un mundo sin tener acceso a plataformas de streaming para poder ver las películas y series que nos apetezcan. Sin embargo, esa tecnología no lleva tanto tiempo entre nosotros y hubo una época en la que algo así parecía imposible o sacado de una historia de ciencia ficción. Al menos eso era lo que pensábamos la mayoría, pero Jean-Claude Van Damme vio el futuro: hace 25 años ya se atrevió a pronosticar la llegada del streaming.

"Encontraremos un sistema gracias a Internet"

El actor belga visitó el programa 'Tout le monde en parle' el 16 de junio de 2001, donde anunció que "vamos a distribuir las películas por teléfono, será la primera vez que lo hagamos", pero los asistentes al espacio presentado por Thierry Ardisson y Laurent Baffie reaccionaron con incredulidad y no se tomaron en serio a Van Damme.

Sin embargo, el actor conocido como los músculos de Bruselas iba muy en serio con su visión:

"Podremos llegar a 250 millones de espectadores. Eso está muy bien para una película de calidad por 1,99 dólares. Así, gente de todo el mundo, gente que no tiene dinero, puede pulsar un botón y no tener que esperar 40 horas para la descarga. No puedes esperar al satélite, gasta demasiado dinero, cuesta millones de dólares. Así que encontraremos un sistema, gracias a Internet."

Lamentablemente, ninguno de los presentes se paró realmente a pensar en el atrevido pronóstico de Van Damme, e incluso se puede ver a varias personas que están directamente burlándose de lo que consideraban una idea descabellada. Sin embargo, la estrella del cine de acción tenía muy claro que "voy a intentar entrar en el mundo de los medios de comunicación en la red".

Puede que finalmente él mismo no lo consiguiera, ya que el auténtico despegue del streaming llegaría en 2007 de la mano de Netflix y luego ya nunca hubo marcha atrás posible, pero Jean-Claude Van Damme sí que ha sabido sacar provecho a su llegada, buscando repetir los éxito del viejo videoclub.

El belga, de 66 años, protagonizó la serie 'Jean-Claude Van Johnson' (2016) para Amazon Prime Video, la película 'El jardinero' ('Le Jardinier', 2025) que se puede ver la misma plataforma, 'El último mercenario' ('The Last Mercenary', 2021), una producción original de Netflix, o el thriller de acción 'Sed de venganza 2' ('Kill 'Em All 2', ) que se puede ver en diversas plataformas.

En Espinof | Las 26 películas más míticas de Jean-Claude Van Damme ordenadas de peor a mejor

En Espinof | "Actué como un idiota". Jean-Claude Van Damme rechazó el contrato de su vida por imitar a Jim Carrey (y marcó un tropiezo en su carrera en el cine)