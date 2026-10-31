Martin Scorsese culpa a Seth Rogen de que su ambiciosa película de 'Cleopatra' con Angelina Jolie jamás viera la luz

Ya han pasado más de seis décadas desde que Joseph L. Mankiewicz dirigió una de las obras más colosales de la historia del cine: una descomunal 'Cleopatra' en la que Elizabeth Taylor dio vida a la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto. Desde entonces, Hollywood ha intentado abordar nuevamente al personaje con el mismo nivel de genio, calidad y ambición, pero todos los esfuerzos han sido en vano.

Lo que no pudo ser

Después del intento frustrado por parte de David Fincher, que planeó colaborar con Angelina Jolie en un nuevo drama histórico, nada menos que Martin Scorsese recogió el testigo. El maestro apostó nuevamente por Jolie y por el guionista Eric Roth, responsable del libreto de la soberbia 'Los asesinos de la luna', para revivir una vez más a Cleopatra. Pero entonces, Algo puso patas arriba la industria.

Según ha explicado el propio Scorsese en el primer episodio de Crafty, su 'Cleopatra' terminó cayendo en saco roto por culpa de Seth Rogen. Al menos, tangencialmente, ya que el cineasta ha relacionado el descarte de su proyecto con el hackeo que sufrió Sony, que iba a producir el largometraje, tras el estreno de 'The Interview' y su nefasta acogida por parte del regimen norcoreano de Kim Jong Un.

En un momento dado íbamos a hacer Cleopatra, pero luego se burlaron de [Kim Jong Un], él se enfadó y hizo volar por los aires a todo el mundo en Columbia. Seth Rogen, ¿verdad? Y entonces él se enfadó y [eso] echó por tierra Cleopatra.

Íbamos a hacerlo. Angelina Jolie. Íbamos a hacerlo. Ella iba a interpretar a Cleopatra VII. Iba a ser algo realmente alucinante.

Pero ojo, porque lo que podría parecer una causa y efecto de lo más sencilla, tiene más capas ocultas. Y es que el pirateo de los servidores de Sony filtró miles de emails, entre los que se incluyeron algunos enviados a Amy Pascal por parte de Scott Rudin en los que se calificaba a Jolie como "una niñata malcriada con muy poco talento". El descalabro de 'Cleopatra' empieza a cobrar algo más de sentido.

Está claro que Scorsese no guarda ningún tipo de rencor a Rogen, especialmente cuando tenemos en cuenta el maravilloso cameo del bueno de Marty en el primer episodio de 'The Studio'. No hubiese tenido ningún tipo de sentido guardárselo, ya que, en última instancia, el filme se fue al garete por una conversación privada poco prudente, y no por una broma teledirigido a una dictadura.

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