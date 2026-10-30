En 6 días llega un nuevo canal de televisión a España. 9 programas, un plató y una sola excepción al directo: la película del sábado por la noche

Ya está todo prácticamente preparado para que este próximo 5 de noviembre un nuevo canal de televisión en España llegue a la TDT nacional. Su nombre ya lo conoces: La Séptima. Heredará la posición de Atreseries (sin necesidad de resintonizar) y contará con un plató multifunción en San Sebastián de los Reyes (Madrid). La pregunta es: ¿me interesa lo que allí emitan? La cadena aterriza con la promesa de nueve programas centrados en la actualidad, todos salvo uno: la película del sábado por la noche.

Según cuentan los compañeros de El País, será ese día de la semana, y a partir de las 21:00 horas, cuando se emita La Séptima Pantalla. Básicamente, consistirá en un contenedor de cine sin cortes, pero con el atractivo añadido de incluir una presentación previa y una tertulia posterior con expertos. Además, cada semana estará conducido por un rostro distinto del canal. Es decir, que un sábado por la noche podrías tener a Alba Carrillo, Javier Ruíz o a Sarah Santaolalla, entre otros, presentando la velada.

Habrá programas de lunes a domingo

De lunes a viernes, insistimos, La Séptima apostará por una programación centrada en el directo y la actualidad. Las mañanas estarán ocupadas por 'El pulso', con Verónica Sanz, mientras que la sobremesa correrá a cargo de Sarah Santaolalla al frente de 'En línea'. Ya por la tarde llegarán Sobre la mesa, presentado por Rocío Delgado, y 'La diana', con Noor Ben Yessef. Finalmente, el prime time, entre las 21:00 y la 01:00, quedará en manos de Javier Ruiz, conductor de 'La última hora', que también se emitirá los domingos.

Los fines de semana, la cadena dejará a un lado la actualidad para apostar por el humor y el entretenimiento. Las mañanas estarán ocupadas por 'Fin de semana', con Luján Argüelles, mientras que la sobremesa ofrecerá 'La comedia nacional', un espacio satírico conducido por Héctor de Miguel. Por la tarde llegará 'Fuera de control', con Alba Carrillo y Marta Márquez al frente. Y ya en la noche del sábado, tendremos el cine.

Que haya cine los sábados es un soplo de aire fresco para un canal que parecía tener la puerta completamente cerrada a los contenidos de ficción y/o a los programas pregrabados. Por ello, quizá haya motivos para pensar que en el futuro pueda emitir algo más que debates de actualidad, ya sean de carácter político o social. Las emisiones empiezan en seis días, con las elecciones generales del 29-N ya en el horizonte.

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