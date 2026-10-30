Patrick Stewart hizo un papel perfecto en una película mítica, pero decidieron eliminarlo por completo. Su voz solo se puede escuchar en el disco de la banda sonora

Aunque tuviera 86 años, muchos creíamos que siempre tendríamos a Patrick Stewart en nuestra vida. Actor de raza, siempre será Jean-Luc Picard, Charles Xavier o Ebenezer Scrooge... pero hay un papel que, para sorpresa de todos, incluido él mismo, se le resistió. Tanto, que incluso después de hacerlo y dejarlo terminado lo borraron casi por completo de la existencia: su narración en 'Pesadilla antes de Navidad'.

Gritos en la oscuridad

Estamos en la época perfecta para ver 'Pesadilla antes de Navidad', el clásico de stop motion dirigido por Henry Selick que lleva emocionando a varias generaciones desde 1993. Pero la película que tenemos cortó partes aquí y allá antes del estreno: una de ellas fue un largo poema de Tim Burton que daba inicio y terminaba la película, sirviendo como envoltorio perfecto a la historia de Jack Skellington.

Aunque en la versión final quien hizo la versión de este monólogo fue Ed Ivory (que también doblaba a Santa Claus), lo cierto es que el primero en grabarlo fue Stewart, que hizo una versión más amplia que la que sobrevivió. Stewart no fue, por cierto, la primera opción: se barajó a Vincent Price y James Earl Jones, pero el primero estaba demasiado dolido por la pérdida de su mujer y con el segundo simplemente no funcionó. Pero entonces, ¿qué pasó con la narración original?

Aunque Stewart no tenga cabida en el montaje final de 'Pesadilla antes de Navidad', su aparición no está perdida ni mucho menos: sus narraciones pueden encontrarse en la banda sonora de la película, y su interpretación del poema de Burton puede encontrarse en el DVD. Lo cierto es que merece la pena escucharla, porque el actor inglés le da un tono único que nos permite imaginar cómo habría cambiado la película con su impronta y esa voz mítica y profunda. Ya le estamos echando de menos.

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