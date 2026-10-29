'Operación Triunfo', 'Supervivientes' y el Benidorm Fest se quedan huérfanos. Acaba de morir Jordi Rosell, una de las figuras clave del reality en nuestro país

La telerrealidad en España tenía nombre y apellido: Jordi Rosell. Bajo su batuta crecieron programas que han marcado nuestra historia como 'Operación Triunfo', 'Supervivientes' o, más recientemente, el Benidorm Fest. Ahora, a los 63 años, Rosell ha fallecido, dejando solo el dolor en sus familiares y, por supuesto, los equipos que tuvieron la suerte de coincidir con él.

Hasta siempre, Jordi

El productor y director empezó su carrera televisiva como realizador en TV3, pero pronto dio el salto, sirviendo como alma de 'Supervivientes', 'Masterchef', 'Operación triunfo', 'El cazador', 'La conexión' o el famoso Benidorm Fest. Por supuesto, la industria no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse.

Inés Hernand ha afirmado en X "Qué noticia tan triste. Jordi era una persona buena, generosa, honesta y serena, en una profesión que tantas veces es todo lo contrario. vivirá eternamente el buen poso que dejó en tantos equipos", y Eva Tovar, su compañera durante años, le ha recordado así: "Mi amigo incondicional, mi maestro y quien confió en mí a ciegas. Tengo muy claro que parte de quien soy, personal y profesionalmente, es gracias a él".

Su verdadero legado va mucho más allá de los grandes proyectos: está en su manera de hacer y sentir la tele, siempre desde el corazón, y en una calidad humana inigualable que nos transformaba a todos los que trabajábamos a su lado. Hasta siempre, Jordi. Nunca te olvidaré.

Rosell fue una de las figuras principales de la televisión en España durante los últimos 20 años, y su pérdida es, francamente, irreparable. Hasta siempre.

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