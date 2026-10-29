Frank Sinatra visitó España en 1964 para rodar una película, pero lo detuvieron y fue expulsado: "Nunca volveré a este maldito país"

Frank Sinatra era ya todo una leyenda cuando regresó a España en 1964 para rodar 'El coronel Von Ryan', una película bélica dirigida por Mark Robson. Previamente ya había estado tanto en 1950 para acompañar a Ava Gardner en la grabación de 'Pandora y el holandés errante' como seis años después para rodar 'Orgullo y pasión' a las órdenes de Stanley Kramer.

Sin embargo, lo que sucedió en 1964 eclipsa a todo lo anterior. Fue el 16 de septiembre de ese año cuando aterrizó en Madrid, pero los hechos que provocarían su expulsión de España tendrían lugar tres días después en el Hotel Pez Espada situado en la localidad de Torremolinos.

La única escapatoria posible fue volver a Estados Unidos

Fue la actuación furtiva de de un fotógrafo del diario Pueblo la que desató los hechos. Tras sacarle una foto, en la que aparecía haciendo un brindis junto a una actriz compinchada con el fotógrafo, Sinatra montó en cólera al ver el montaje. Se produjo tal altercado que el director del hotel se lo llevó a su despacho para tranquilizarlo.

Fue en vano, ya que Sinatra se enfadó aún más al ver un retrato del dictador Francisco Franco, por lo que empezó a soltar insultos e incluso llegó a lanzarle un escupitajo -aunque hay fuentes que aseguran que esto último sucedió ya en la comisaría-. Eso acabó llevando a que la policía interviniera y al día siguiente fueron al hotel para tomarle declaración. Sin embargo, Sinatra se negó en redondo e intentó tirar de sus influencias para librarse del entuerto en el que se había metido.

Lo cierto es que el arresto se acabó demorando unos días, pero solamente por intermediación del equipo de la película, que argumentaba que iban a tener pérdidas millonarias. Por ello, se permitió a Sinatra rodar el mínimo imprescindible de escenas en las que era necesaria su presencia antes de ser detenido por desacato a la autoridad

Poco importaron los esfuerzos de Sinatra y sus quejas, llegando a comparar a la policía con la Gestapo, pues acabó detenido y pasó una noche en el calabozo de Málaga. El cantante y también actor tuvo que pagar una multa de 25.000 pesetas de la época y se vio obligado a volver a Estados Unidos, previo paso por Paris. Sus últimas palabras antes de marcharse están recogidas por Fernando Reyero en su libro: "Nunca volveré a esta maldito país".

No obstante, Sinatra acabó incumpliendo su promesa, pues ya en 1986, cuando la democracia ya había llegado a España -conviene matizar que algunas fuentes señalan que sus últimas palabras fueron "nunca volveré a este maldito país de fascistas"-, ya que en 1986 dio un concierto en Madrid, mientras que en 1992 dio otro en Barcelona y uno más en La Coruña. Esta sí que fue su última visita a nuestro país.

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