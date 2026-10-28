Una pizzería, un grupo de adolescentes y muy pocas ganas de trabajar. Esta serie de Netflix tiene episodios de solo 15 minutos y se ve de una sentada

Netflix acaba de estrenar sin hacer mucho ruido 'Salario mínimo' ('Minimum Wage'), una comedia que convierte una pizzería en el centro de operaciones de un grupo de adolescentes a los que trabajar les importa bastante poco. La serie sigue a los empleados de The Slice Club, un local en apuros donde las jornadas laborales se dedican más a hacer tonterías, meterse en líos y pasar el rato que a atender a los clientes.

Con episodios de entre 12 y 20 minutos, un estilo de falso documental y una estética muy modesta, 'Salario mínimo' apuesta por los chistes fáciles y las situaciones disparatadas. Y sus episodios pasa sin sentir.

Se ve en un suspiro

The Slice Club es una pizzería en la que sus empleados parecen tener otras prioridades antes que hacer bien su trabajo. Grace es la encargada y la que más se esfuerza por mantener el negocio a flote, pero parece que sus compañeros prefieren poner a prueba los límites de la cámara frigorífica, gastar bromas o entretenerse con cualquier ocurrencia antes que cambiar las pizzas de la vitrina. La llegada del señor Sylvester (Randall Park), el dueño de la franquicia, amenaza con alterar esa rutina. El negocio no es rentable y él debe decidir si lo mantiene abierto o lo vende, aunque sus propios problemas personales tampoco le dejan demasiado margen de maniobra. Y esta situación sirve como punto de partida para una comedia sobre un grupo de jóvenes que ha convertido su trabajo en el centro de su vida social.

Lo que más destaca de la serie es el estilo de falso documental, con entrevistas a cámara y personajes que parecen ignorar que están protagonizando una comedia. El problema es que no siempre encuentra una justificación convincente para ese recurso y recurre con frecuencia a los contrastes entre lo que los personajes cuentan y lo que sucede a su alrededor para generar chistes fáciles. La propuesta recuerda a 'The Office', 'Superstore' y 'It's Always Sunny in Philadelphia', aunque le falta parte de la personalidad y la audacia de estas comedias.

Por otro lado, en el apartado interpretativo, Grace Reiter y Julia DiCesare son los pesos pesados de la serie. Reiter, que también forma parte del reparto de 'Saturday Night Live', consigue dar personalidad a Grace, una encargada que intenta tomarse el trabajo en serio sin dejar de formar parte del caos que la rodea. Y DiCesare, por su parte, le aporta una gran simpatía a Julia, cuyo carácter ingenuo encaja bien con el tono ligero de la propuesta.

Por último, la duración de los capítulos es uno de los grandes atractivos de 'Salario mínimo'. Sus episodios se mueven entre los 12 y los 20 minutos y permiten avanzar rápidamente de una situación absurda a otra, y el ritmo es ágil y, cuando los chistes funcionan, la serie resulta entretenida.

Al final, 'Salario mínimo' es una comedia pensada para pasar un buen rato sin exigirle demasiado al espectador. Tiene un reparto que se siente cómodo trabajando en equipo, diálogos rápidos y suficientes momentos divertidos para hacer que sus capítulos se vean casi sin darse cuenta. No todos los personajes tienen la misma fuerza, sus referentes son evidentes y la serie apenas profundiza en el mundo laboral que utiliza como escenario, pero tampoco parece aspirar a mucho más.

Su mayor virtud está en la ligereza: es una propuesta sencilla, enérgica e ingeniosa que puede funcionar bien para quienes busquen episodios cortos con los que desconectar.

La tenéis en Netflix.

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