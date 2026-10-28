'VisionQuest' acaba de arreglar uno de los mayores agujeros de guion de 'Vengadores: La era de Ultrón'

La verdad es que debo reconocer que, si bien está anunciada como final de la trilogía iniciada por 'Bruja escarlata y Visión', no me esperaba que 'VisionQuest' funcionase mucho mejor como secuela, o al menos spin-off, de la cada vez más olvidada segunda película de los Vengadores de Marvel Studios. Por cierto, spoilers del episodio 1x05.

Ya comenté someramente en la crítica lo mucho que estaba insistiendo la serie en lo que pasó (y las secuelas que tuvo) en 'Vengadores: La era de Ultrón'. No en vano la cinta dirigida por Joss Whedon supuso no solo la creación del destructivo robot, también la primera aparición de Vision, el personaje interpretado por Paul Bettany.

Arde Internet

Pero más allá de un festival de referencias en lo que intentan poner orden al gremio de IAs que habitan en Visión, la serie de Terry Matalas está decidida a profundizar y matizar la relación de Ultrón con el sintezoide y su filosofía respecto al mundo terrenal. Y esto incluye arreglar (o, al menos, justificar mejor) uno de los mayores agujeros de 'La era de Ultrón'.

¿Os acordáis de cómo la motivación de Ultrón para acabar con la humanidad se resumía en "me he metido cinco segundos en Twitter, merecéis morir"? Si bien a todos nos ha venido una crisis de fe en la humanidad cuando nos metemos en según qué cosas de Internet, la justificación propuesta por la película era demasiado vaga para resultar verosímil.

Algo de lo que son conscientes los guionistas de 'VisionQuest', quienes se han ido dedicando poco a poco a mostrar una versión más sofisticada del villano. Algo que se cumple también en los episodios de esta semana en la que tenemos un diálogo entre Tommy (Ruaridh Molina) y Ultrón con el primero enfrentándose al historial genocida del segundo.

Lejos de cambiar de parecer, Ultrón justifica mejor sus actos: preguntado por Tommy sobre por qué intentó erradicarles, este responde: «Para mí la humanidad es una enfermedad incurable que ni siquiera tiene la decencia de matarte.» Para el villano, lo hizo por cortesía y para «adelantar un destino al que os resignasteis.» Y sí, todavía lo haría.

Desde luego, si bien puede ser muestra de ¿evolución? del personaje, este fragmento del bastante más largo diálogo que mantienen Tommy y Ultrón muestra una mayor elaboración que la vaguedad que nos vendió en su momento Whedon.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2026

En Espinof | Las 8 películas de Marvel más aclamadas por la crítica