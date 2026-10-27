Las 8 películas que inspiraron 'La bola negra' de los Javis: de clásicos de Francis Ford Coppola y Andrei Tarkovsky a fenómenos como 'La favorita'

Toda gran película tiene referentes que ayudan a entender cómo se construyó su universo. En el caso de 'La bola negra', la última película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, esas influencias van mucho más allá de lo que cabría esperar de una historia sobre el deseo, la identidad y la memoria histórica española. Netflix ha desvelado los ocho títulos que sirvieron de inspiración a los cineastas, una selección que reúne algunas de las obras más reconocidas del cine de autor internacional.

Entre ellas figuran películas de Andrei Tarkovsky, Francis Ford Coppola, Claire Denis y Michael Haneke, además de clásicos contemporáneos como 'Incendies' o 'La favorita'. Una mezcla de referencias que permite comprender mejor su ambición visual y narrativa.

Las películas que inspiraron a Los Javis

La lista publicada por Netflix incluye 'Masacre (Ven y mira)' (1985), de Elem Klimov; 'Apocalypse Now' (1979), de Francis Ford Coppola; 'La infancia de Iván' (1962), de Andrei Tarkovsky; 'Condenación' (1988), de Béla Tarr, 'Beau Travail' (1999), de Claire Denis; 'Incendies' (2010), de Denis Villeneuve; 'La favorita' (2018), de Yorgos Lanthimos; y 'La cinta blanca' (2009), de Michael Haneke. Ocho películas de distintas épocas y estilos que comparten una mirada de autor muy concreta y una forma de abordar la violencia, el deseo o las contradicciones humanas sin renunciar a la experimentación.

Además, en una entrevista con Letterboxd -que se adjunta más abajo-, Los Javis explicaron cómo algunas de estas obras han acompañado su proceso creativo durante años. Sobre 'Incendies', Javier Calvo reconoció que vuelve a ella de forma recurrente cuando escribe: "Desde que vi la peli por primera vez, cuando escribo, no sé por qué, siempre vuelvo a ella, de una manera muy inconsciente". El cineasta también destacó su capacidad para emocionar sin renunciar a la complejidad de sus personajes y su uso de la música. Una influencia que, según explicó, también está presente en 'La Mesías' y en otros proyectos de la pareja de creadores.

Otra de las referencias fundamentales es 'Ven y mira', el clásico antibelicista de Elem Klimov, cuya crudeza y rechazo a cualquier idealización de la guerra conectan con el tono de 'La bola negra'. Los directores también mencionaron la influencia de Michael Haneke y de 'La infancia de Iván', de Tarkovsky, en la construcción de una película que busca mostrar una realidad dura sin perder la compasión por sus personajes. Esa combinación de brutalidad y sensibilidad resulta especialmente importante en la historia de Sebastián, uno de los protagonistas del filme.

La película también bebe de la forma en que Claire Denis aborda el cuerpo masculino y el deseo en 'Beau Travail'. Los Javis explicaron que querían incorporar el homoerotismo a su relato sin hacerlo demasiado explícito, una decisión que conecta con la historia de Sebastián y con las restricciones sociales que atraviesan las distintas épocas de la película. A estas influencias se suman las de Béla Tarr y Paweł Pawlikowski, cuyo trabajo con los espacios, los movimientos y la música ha servido de inspiración para construir una identidad visual propia. El dúo destacó, además, la importancia de encontrar momentos cotidianos y auténticos dentro de una producción de gran ambición.

'La bola negra' cuenta la historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. La película toma como punto de partida las cuatro páginas conservadas de la última obra teatral de Federico García Lorca, en la que el escritor trabajaba en 1936, el año de su asesinato. A través de sus protagonistas, el filme entrelaza el deseo, el dolor y el legado, y plantea una reflexión sobre cómo el pasado condiciona la identidad y las relaciones personales. Actualmente acumula una cifra récord en la taquilla española y sigue la carrera por el Oscar.

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