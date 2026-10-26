Penélope Cruz, ante 'La bola negra' y 'La invitación' en la carrera a los Oscar: "No sería ético hacer una maniobra estratégica"

La temporada de premios se acerca y Penélope Cruz tiene motivos para estar ilusionada. La intérprete forma parte de tres proyectos destacados, 'La bola negra', 'La invitación' y 'Bunker', pero no está dispuesta a convertir la carrera por los galardones en una competición entre sus propios trabajos. Su postura es firme: apoyar a todos por igual y dejar que las cosas sigan su curso.

Ante la posibilidad de volver a situarse entre las candidatas a los Oscar, Cruz ha contado a Fotogramas que prefiere mantener cierta distancia respecto a las quinielas. Para ella, lo verdaderamente importante es la respuesta del público y el interés que despierta el cine, especialmente el español. "A mí me hace mucha ilusión lo que está pasando, que la gente esté llenando las salas de cine, que haya tanta gente joven yendo a ver estas películas y muchas otras y mucho cine español", explica.

La intérprete también destaca que algunos espectadores están regresando a las salas para repetir la experiencia. Una acogida que vive con entusiasmo y agradecimiento, consciente de que no siempre se produce una respuesta tan positiva. "Qué suerte tengo de poder dedicarme a lo que me gusta. Aunque trabajo muy duro, pero como es algo que me gusta, eso te compensa totalmente", reconoce.

¿Tiene una favorita?

Uno de los aspectos más llamativos de sus declaraciones tiene que ver con la estrategia promocional durante la temporada de premios. Ante la posibilidad de que tenga que decantarse públicamente por una de sus películas, Cruz descarta cualquier maniobra para favorecer sus opciones.

Los Javis y Penélope Cruz en la presentación de 'La bola negra' en el Festival de San Sebastián

"A las tres, a 'La bola negra', a 'La invitación' y a 'Bunker'", responde cuando le preguntan a cuál apoyará más. Su postura no deja lugar a dudas: no piensa establecer diferencias entre los proyectos en los que ha participado para intentar mejorar sus posibilidades de reconocimiento.

"Para mí no sería ético hacer una maniobra un poco estratégica para los premios... No sé ni cómo ni quiero aprenderlo", afirma. La actriz también reconoce que sus películas cuentan con el respaldo de sus respectivos estudios, algo que considera una ventaja importante en este tipo de campañas.

Olivia Wilde y Pedro Almodóvar

Más allá de los premios, Cruz también reflexiona sobre su trabajo con Olivia Wilde en 'La invitación' y encuentra puntos en común entre la cineasta estadounidense y Pedro Almodóvar, con quien ha colaborado en varias ocasiones.

La de Alcobendas destaca especialmente la implicación de ambos en todas las áreas de una producción. "Cómo cuida a todos los departamentos, que es otra cosa que también tiene Pedro, de dedicarle tiempo absolutamente a todos los departamentos", señala.

Esa manera de entender el cine favorece, según Cruz, el compromiso del reparto. "Cuando tienes un director o directora así, pues tú también quieres dar el máximo", concluye.

Con sus tres películas en plena promoción, la intérprete prefiere centrarse en disfrutar de una etapa que ya le está proporcionando satisfacciones, independientemente de lo que suceda en la próxima temporada de premios.

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