'The Ghost in the Shell' confirma su secuela. Science Saru regresará con más anime cyberpunk, pero el anuncio deja más preguntas que respuestas

Este año hemos tenido una buena ración de remakes de anime, pero sin duda el más anticipado ha sido 'The Ghost in the Shell'. Venía además de la mano de Science Saru, el genial estudio de anime responsable de joyas como 'Dandadan' y 'Jaadugar: A Witch in Mongolia', que ha sabido tomar la obra cyberpunk de Masamune Shirow para elevarla con una adaptación fiel y llena de color.

Otra ronda, otra ronda

Tras 10 episodios de anime, 'The Ghost in the Shell' se despidió al haber completado la adaptación del manga. Eso sí, el anime tan solo ha adaptado el primer volumen de la obra de Shirow, y como los lectores saben aún queda algo de material pendiente... Así que desde Science Saru nos han dado una alegría mayúscula confirmando la secuela.

Así se ha confirmado desde las redes sociales del anime, anunciando que ya se ha iniciado la producción de la secuela. Por ahora tan solo se ha comunicado que hay un "nuevo proyecto de animación en marcha" basado en el manga de Masamune Shirow, dejándonos una primerísima imagen y unas cuantas preguntas encima.

Tras la primera 'Ghost in the Shell', Masamune continuó la historia en 1997 con un segundo tomo titulado 'Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface', y unos cuantos años más tarde publicó varias historias inéditas en el tomo 'Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor'. Así que en realidad tenemos material de sobra para otra temporada de anime.

Aunque ojo, tampoco es descabellado que este 'Ghost in the Shell 1.5', que apenas consta de cuatro capítulos, se adaptase en un formato de película para cines e intentar rascar un hueco en la taquilla siguiendo la estela de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man'. Por ahora desde Science Saru no se han querido mojar, ni sobre el formato de la secuela ni sobre la fecha de estreno orientativa, y nos va a tocar ser pacientes.

Especialmente porque en el estudio cada vez andan más arriba de trabajo y tienen varios frentes abiertos: 'Dandadan', 'Jaadugar' y 'Sanda' aseguradas, además de los proyectos que todavía estén por anunciarse. Aunque conociéndoles, se van a tomar el tiempo que haga falta para entregar la explosiva calidad a la que nos tienen acostumbrados, y más con una obra de culto del cyberpunk como es 'Ghost in the Shell'.

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