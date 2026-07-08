El nuevo anime de 'Ghost in the Shell' es muy diferente al clásico de ciencia ficción de Mamoru Oshii, y esa precisamente es una de sus mayores virtudes

Desde que se confirmó en 2025 que Science Saru planeaba una nueva versión de 'Ghost in the Shell', obviamente el remake se ha convertido en uno de los animes más anticipados de todo 2026.

Cada nuevo avance nos ha tenido vibrando en la silla, y ahora que el primer capítulo ya se ha podido ver en Amazon Prime Video, creo que el nuevo anime es muy diferente a lo que muchos fans esperan. Pero ojo, que no es necesariamente malo, aunque quizás a algunos fans de la película clásica les escueza.

Una nueva visión, pero más cercana

'Ghost in the Shell' ya tuvo una adaptación al cine en 1995 de la mano de Mamoru Oshii, y fue un espectáculo absolutamente formativo para una generación y uno de los grandes pilares del cyberpunk. Después vendrían más secuelas, versiones alternativas como 'Stand Alone Complex' y otras series animadas, pero esta nueva 'The Ghost in the Shell' se postula como una adaptación fiel y cercana al manga de Masamune Shirow.

Si llegamos de nuevas al anime de ciencia ficción, es un thriller ambientado en 2029 y sigue a Motoko Kusanagi y su equipo de Seguridad Pública. Se encargan de investigar todo tipo de crímenes tecnológicos, especialmente de cyber-terrorismo. La propia Kusanagi es una cyborg, el tipo de agente perfecto para liderar esta unidad, aunque pronto se enfrentan a un peligroso hacker conocido como "El Titiritero".

Desde Science Saru ya venían advirtiendo que querían apostar por una estética retro para 'The Ghost in the Shell', y no exageraban. El remake tiene ese regustillo encantador a anime noventero, y también ha sabido captar de maravilla el estilo de Shirow, desde el diseño de personajes hasta la ambientación y el tipo de tecnología con el que juegan.

Con colores saturados y una paleta tremendamente colorida, 'The Ghost in the Shell' apuesta sobre todo por la expresividad de los personajes, incluso por su lado más payaso. Así que si venimos con la idea de ver otra vez la película clásica, con su paleta más oscura y su diseño de personajes mucho más realista, nos vamos a llevar un chasco tremendo.

'The Ghost in the Shell' brilla por sí misma, con acción explosiva y una animación fluida que quita el hipo, con Saru sacando toda la artillería pesada. Se nota que Moko-chan y su equipo son fans fieles de la obra de Shirow, y han dado lo mejor de sí para traerla de nuevo a la vida.

El primer capítulo lleva un ritmo muy bueno, adaptando el prólogo y metiéndose también en el primer capítulo del manga, planteando una introducción ideal a Kusanagi y su equipo. Eso sí, se detiene lo justo con explicaciones y presentaciones, y tienes que subirte al carrito de 'The Ghost in the Shell' y tratar de seguir su ritmo frenético desde el primer momento, lo que puede ser un poco caótico para algunos nuevos fans.

Quizás 'The Ghost in the Shell' se hubiera beneficiado de un estreno doble, con los dos primeros capítulos estrenándose del tirón. Porque este primer episodio casi sabe a poco y nos deja a medias justo cuando parece que la serie está empezando de verdad. Esperemos que el anime mantenga el buen nivel a lo largo de la temporada, porque desde luego podemos tener entre manso un nuevo clásico moderno.

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