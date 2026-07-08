"Puede que me salga el tiro por la culata". Christopher Nolan está convencido de que ha acertado con el mayor cambio de 'La Odisea', pero falta ver qué opina el público

Antes siquiera de verla, 'La Odisea' ha tenido tal discurso online que es imposible estar al margen del mismo. Unos creen, furibundamente, que Christopher Nolan no ha respetado el contexto histórico de la novela (con más o menos racismo por el medio), mientras que otros opinan que hay que dejar que el mago haga sus trucos antes de juzgarle. En todo caso, escuchar al director defender sus ideas siempre es un bálsamo de tranquilidad, porque claramente lo ha hecho pensando siempre en el público. Sí, ese que se ha enfurruñado.

Vaya iliada tengo

En Los Angeles Times, Nolan ha defendido a capa y espada una de las críticas más comunes contra el tráiler de 'La Odisea': su uso de inglés con acento mayormente americano, algo que choca en una obra que se desarrolla en Grecia hace unos 3200 años. Sin embargo, lo tiene muy claro: "Quería priorizar un lenguaje que tuviera significado emocional pero no intelectual para el público".

Dicho de otra manera: no tenía ningún interés en resultar pedante de más, aunque sepa que la decisión puede volverse en su contra: "Quizá estaba siendo inocente, puede que me salga el tiro por la culata, pero quería una narrativa más sencilla. Para mí era algo obvio". Desde luego, si nos tenemos que fiar de las primeras impresiones, la jugada le ha salido increíblemente bien.

También ha hecho frente a otra de sus mayores críticas: ¿Por qué contratar grandes estrellas yanquis, pudiendo fichar perfectos desconocidos con más cara de héroes griegos? Nolan no da puntada sin hilo: "Estos personajes son figuras mitológicas, icónicos de alguna manera. Quería que el reparto fuera grande y tener a los mejores actores para que sus caras familiares ayudaran a que el público contemporáneo se sintiera como en casa". Ahora solo falta ver si la crítica del público acaba dispersándose y solo queda la gloria y la épica o si, por el contrario, debió habérselo pensado antes de empezar el rodaje.

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