"La mejor película de Chistopher Nolan". La crítica ha hablado y afirma que 'La odisea' es una obra maestra y la rival a batir en los próximos Óscar

El poder de Christopher Nolan para llevar el público a los cines no tiene igual entre los directores de nuestro tiempo. Ya hizo historia con 'Oppenheimer' y ahora quiere ir un paso más allá con 'La odisea', su nueva película y también la más cara de toda su carrera con un presupuesto de 250 millones de dólares.

Nolan lo ha vuelto a hacer

Todavía quedan unos días para el estreno exclusivo en cines de 'La odisea' el próximo 17 de julio, pero por fin tenemos las primeras impresiones de varios críticos que ya han tenido la oportunidad de verla durante su estreno mundial en Londres. Y la están poniendo por los nubes, asegurando que es una de las mejores películas del año, pero es que hay quien incluso la sitúa como la obra cumbre de Nolan.

Son muchos los aspectos que se están destacando, hasta el punto de que fácilmente hay una docena de actores cuyo trabajo está siendo alabado con mucha fuerza. También se incide en su épica escala y en la determinación de Nolan a la hora de abrazar el elemento sobrenatural de la historia.

A continuación os dejo las palabras de elogio de varios críticos para que podáis haceros una idea más aproximada de qué podéis esperar de 'La odisea'

Primeras críticas de 'La odisea'

Erik Davis, Rotten Tomatoes

'La odisea' de Christopher Nolan es un triunfo absoluto y la mejor película de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo. Parece que todo el trabajo que Nolan ha estado realizando con IMAX culmina aquí. El diseño de producción es increíble, la acción es impresionante y la escala es incomparable a todo lo que ha hecho antes. Lo que realmente me sorprendió fue la profundidad con la que aborda el terror. Algunos de los momentos más impactantes de la película son genuinamente perturbadores, añadiendo una dimensión completamente nueva a su cine sin perder de vista la humanidad que subyace en la historia.

El reparto es estelar, y de alguna manera todos tienen la oportunidad de brillar. Anne Hathaway está increíble, Matt Damon está excelente y Tom Holland sigue demostrando que puede hacer prácticamente cualquier cosa. Pero Robert Pattinson se robó el show para mí. Es tan astuto, manipulador e infinitamente entretenido de ver. Pattinson se entrega por completo a la villanía del personaje, y el resultado es una de mis interpretaciones favoritas suyas. Mira, es el evento cinematográfico imperdible del verano, y posiblemente del año. ¡Estoy deseando volver a verla!

Steven Weintraub, Collider

'La Odisea' de Christopher Nolan es INCREÍBLE. Estoy realmente impresionado por esta película. Todo, desde las actuaciones impecables hasta la forma en que Nolan abraza lo sobrenatural, es simplemente perfecto. Si pueden, VÉANLA EN IMAX 70 mm. Es una experiencia impresionante. Se verá genial en cualquier lugar, pero IMAX 70 mm es la mejor opción.

Andrew J. Salazar, Discussing Film

LA ODISEA es una obra maestra. Cuenta con escenas espectaculares e incluso aterradoras que dan la sensación de que Christopher Nolan ha abrazado por completo los horrores de la mitología griega. Sin embargo, la forma en que recontextualiza la historia con buen gusto para la actualidad es lo que me ha dejado pensando.

En un mundo donde el orgullo, el ego y el sentido de entitlement siguen alimentando guerras y derramamientos de sangre interminables, Nolan utiliza la antigua historia de Odiseo como un canal para cuestionar qué se necesitaría para que verdaderamente perdonemos nuestros pecados pasados. Épica y meditativa en igual medida, el final me dejó elevándome con esperanza.

David Ehrlich, Indiewire

La Odisea: una continuación sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) de Oppenheimer sobre un hombre atormentado por desafiar a los dioses y condenar a la civilización —este lucha por vengar su propio orgullo desmedido. IMAX obviamente inmenso. Demasiado torpe para ser de la categoría S de Nolan, pero el acto final recompensa el viaje.

Rachel Leishman, The Mary Sue

LA ODISEA es tan épica como su material original, con ese nivel de chispa de Christopher Nolan que la hace algo especial. Es una historia de amor y pérdida que te lleva en un viaje bastante intenso, solo de la manera que Nolan sabe hacer. Impresionante, audaz y perfecta.

Peter Bradshaw, The Guardian

La Odisea de Christopher Nolan es una colosal historia de mito de origen sobre el desencanto de posguerra y la pérdida de la inocencia presenciada por los muertos.

Anne Thompson, IndieWire

Mis altas expectativas se cumplieron con la impresionante montura de The Odyssey de Chris Nolan en IMAX 70 mm. Matt Damon podría ganar el premio al Mejor Actor y una pléyade de actores secundarios y nominaciones le seguirán. La rival a batir a mejor película en los Óscar.

David Crow, Den of Geek

La Odisea de Christopher Nolan es MONUMENTAL en tantos niveles. Sí, realmente intenta condensar casi todo Homero en 3 horas. Pero también aborda con más corazón que cualquier película de Nolan desde Interstellar a su mayor musa.

En el fondo, bajo la majestuosidad, Nolan se revela como un ermitaño hogareño cuyo gran temor (¿vergüenza?) es salir de casa para hacer cosas "importantes". Como en Oppenheimer, sin embargo, Odyssey se obsesiona con las consecuencias: como, esta vez, marcharse y ser incapaz de recuperar esa dicha doméstica.

Es emocionalmente complejo, pero debo admitir que no es la obra maestra que era 'Oppenheimer'. Amontona tanto, incluyendo elementos de fantasía excesivamente cautelosos y una curiosa historia griega real como el PUEBLO DEL MAR (¡los profesores clásicos acaban de jadear!), que su alcance supera incluso al 70mm IMAX. Pero está hermosamente extendido.

Lou Thomas, Empire

La Odisea cumple de verdad. La película de Christopher Nolan es un enorme espectáculo de acción y aventura lleno de sangre y trueno. Matt Damon, un héroe digno, y grandes actuaciones en general con Himesh Patel, John Leguizamo, Robert Pattinson, Elliot Page y Samantha Morton como mis favoritas. De primera.

Jordan Farley, Games Radar

'La odisea' es una obra maestra del cine, con una interpretación de la mitología griega electrizante y asombrosa. De una escala impresionante, con escenas de acción emocionantes y una gran riqueza emocional. Las secuencias del cíclope y Circe se encuentran entre las mejores de la carrera de Nolan.

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