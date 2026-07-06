La historia real de los protagonistas del 'El sueño americano' es todavía más rocambolesca: "Les dijeron que era imposible, pero eso les animó aún más"

Del mostrador de un videoclub y limpiar en un aeropuerto a convertirse en agentes de la NBA. Esta es la muy improbable historia de los protagonistas de 'El sueño americano' ('Le Rêve américain'), la comedia francesa de Anthony Marciano que llega a nuestros cines el próximo 24 de julio. Pero si la trama en la película ya es morrocotuda, la historia real de Jérémy y Bouna es todavía más fascinante.

Siguiendo el sueño de las películas

Jérémy Medjana era un dependiente de videoclub, mientras que Bouna Ndiaye era limpiador. Los dos franceses no tenían un duro, ni contactos, y ni siquiera hablaban inglés, pero terminaron representando a algunos de los jugadores más prestigiosos de la historia del baloncesto francés. Anthony Marciano, el director de 'El sueño americano' los conoció por casualidad, y cuanto más descubría de su historia, más enganchado estaba.

"Me los crucé por pura suerte. Siempre les veía rondando con jugadores de baloncesto y me preguntaba...¿Quiénes son estos tíos?", explicó el director a Daily Movies. "Un día, mientras trabajaba en un hotel, vi a Rudy Gobert, un jugador de baloncesto francés de 2 metros diez, caminando, y detrás de él, estos dos tipos. Empecé a investigar y descubrí su viaje, desde su pequeño pueblo francés a la NBA en los Estados Unidos. No estaban destinados a ello, pero decidieron conseguirlo. Todo el mundo les dijo que era imposible, pero eso les animó aún más".

Antes de llegar a la NBA, Medjana y Ndiaye se enfrentaron a auditorías durante siete años, y más de una década de fracasos. Ambos eran dos apasionados del deporte que jugaron y entrenaron en varios equipos, y poco a poco fueron captando cada vez más jugadores y expandiendo sus horizontes como agentes. Se han convertido en dos figuras indispensables del baloncesto francés, y para 2023 tenían en su cartera unos 30 jugadores jugando en la NBA.

Los auténticos Jérémy Medjana y Bouna Ndiaye

Según descubrió Marciano, una de las claves de su éxito es la perseverancia, y que al parecer siempre tiran para adelante con mucha audacia y cara dura cuando hace falta.

"Me contaron que, un día, mientras trataban de contactar con un jugador al que querían fichar, Jérémy se plantó en medio de la carretera para bloquear al autobús que llevaba al jugador en el que estaban interesados", recordó el director. "Bouna no sabía dónde meterse, el vehículo tuvo que parar. Jérémy se subió al autobús para hablar con el jugador en cuestión y le dijo: Perdona, ¿me das tu teléfono, por favor?"

Eso sí, tuvieron que probar su propia medicina cuando Marciano usó su propia táctica de acoso y derribo contra ellos. El director asegura que tuvo que contactarles "unas mil veces", plantarse en su oficina y mandarles numerosas cartas, pero nunca contestaban. A Jérémy y Bouna no les hacía mucha gracia la idea de una película sobre sus vidas, ya que en el pasado habían leído posibles guiones que no encajaban con ellos.

Pero se ve que el proyecto de Marciano sí que captó correctamente su historia y aseguran que 'El sueño americano' les hizo llorar y dieron las gracias a todo el equipo y al director. "Era muy emocionante para ellos poder ver sus vidas, sus dificultades, y a sus familias representadas en la pantalla. Me dijeron que tardaron 48 horas en recuperarse".

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