Ya es oficial. La nueva película más divertida de la historia es esta comedia que se ríe del género favorito de Clint Eastwood y John Wayne

Lo mejor que puede conseguir una comedia es que el público se parta de risa viéndola. Ahí cada espectador tiene preferencias distintas, pero hay títulos que han generado un claro consenso por lo mucho que brillan en esa materia. Ahora el American Film Institute ha querido encumbrar a 'Sillas de montar calientes' ('Blazing Saddles') como la película más divertida de todos los tiempos.

Lo cierto es que este aclamado largometraje de Mel Brooks ocupaba hasta ahora la sexta posición, pero en el AFI han querido hacer una "reorganización honorífica" para celebrar el cien cumpleaños del cineasta. Eso sí, Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo de esa organización, ha querido ir un paso más allá dando la razón a Brooks, quien defendía que 'Sillas de montar calientes' es mucho más divertida que 'Con faldas y a lo loco' ('Some Like It Hot'), la número 1 hasta ahora: "¡Tiene razón! Nos complace corregir este error".

Casi la protagoniza John Wayne

'Sillas de montar calientes' es una parodia del western, el género favorito tanto de Clint Eastwood -el personaje de Gene Wilder aquí está claramente inspirado en El Hombre sin Nombre de Eastwood- como de John Wayne. De hecho, Brooks ofreció a Wayne la posibilidad de protagonizarla, pero El Duque la rechazó porque era "demasiado sucia" e iba en contra de la imagen que llevaba décadas cultivando. Eso sí, dejó claro que sería el primero en pasar por taquilla para verla.

Su historia parte de la llegada de un sheriff negro a una ciudad donde su gobernador quiere conseguir que todos se marchan para así vender los terrenos a una compañía de ferrocarril. De hecho, ellos le han nombrado con el objetivo de que la anarquía reine en el lugar y así asegurarse de que su malvado plan salga adelante.

Estrenada en 1974, el éxito de 'Sillas de montar calientes' fue tal que se convirtió en el western más taquillero de todos los tiempos hasta entonces. Ese honor ya lo perdió hace muchos años, pero su gran sentido de la diversión sigue intacto para provocar carcajadas en el espectador.

Por mi parte, reconozco que me gusta bastante más 'El jovencito Frankenstein', dándose la particularidad de que Brooks estrenó tanto esa como 'Sillas de montar calientes' el mismo año. Todo un logro difícilmente repetible que por sí mismo ya demuestra lo mucho que aportó a la comedia en el cine.

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