Penélope Cruz, sobre por qué prefiere España a Hollywood: "A Estados Unidos siempre he ido con billete de ida y vuelta"

Penélope Cruz es la actriz española más internacional de todos los tiempos. A lo largo de los años ha participado en multitud de producciones de Hollywood, sumando multitud de éxitos comerciales. Sin embargo, ella siempre ha tenido claro que sus estancias en Estados Unidos siempre van a ser algo temporal con la idea de volverse lo antes posible a España.

La propia Cruz así lo aseguró en El Confidencial durante la campaña promocional de 'La reina de España', donde su personaje también es una actriz con gran vocación internacional, con la particularidad de que en esa ocasión volvía a su país natal a rodar una película. En su caso siempre ha sido al contrario: "En mi caso el trabajo en Estados Unidos siempre ha sido con un billete de ida y vuelta. Yo me voy allí, ruedo una película y vuelvo, que es lo que llevo haciendo todos estos años".

Hollywood solamente para trabajar

Eso sí, la ganadora de un Óscar a la mejor actriz de reparto por su aclamado trabajo en 'Vicky Cristina Barcelona' nunca sintió una gran presión por trabajar en Hollywood. Ella misma recordaba que "antes me daba igual todo, no tenía miedo", pero ya entonces empezó a aplicar una fórmula para separar su vida personal y profesional que aún hoy mantiene: "No tenía mucho miedo a lo de coger la maleta e ir, pero porque sabía que era para dos o tres meses, que mi familia estaba en España".

Todo eso se exacerbó cuando llegó el momento de ser madre, pues recordemos que tiene dos hijos fruto de su relación con el también actor Javier Bardem. Curiosamente, este último también ha querido dejar siempre que "No pertenezco a la cultura americana. Con todos mis respetos y toda la gratitud de las cosas que me han podido dar, y me han dado un apoyo y me han ofrecido su casa, me han ofrecido trabajo, conozco gente, tengo amigos... No sé, es otro tipo de cultura".

'The Invite'

Una vez convertida en madre, Cruz nunca ha dejado de trabajar, pero siempre ha tenido clara cuál es su prioridad: "Vivir en España es también porque aquí es donde crio a mis hijos. Claro, me hace rechazar muchos proyectos, y estos años son muy importantes, no quiero perderme nada con ellos mientras crecen".

¿Eso supone que la forma de vida en España sea necesariamente mejor a la de Estados Unidos? No, pero Penélope Cruz siempre ha tenido muy claro a cuál pertenece realmente.

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