Esta película china de animación se ha viralizado por ser cutre y horrible. Ya ha recaudado 3 millones de euros y está compitiendo con 'La Odisea' y 'Spider-Man'

"Puede que te arrepientas durante 80 minutos si la ves, pero, si no lo haces, te arrepentirás el resto de tu vida". Este es uno de los mensajes más representativos que un usuario de Weibo, la red social china equivalente a Facebook, ha dejado en referencia al último fenómeno cinematográfico del gigante asiático: una película de animación de bajo presupuesto titulada 'Niu Lai', cuyo horripilante y cutre acabado visual y su sinsentido narrativo se han traducido en una inesperada millonada.

The Room a la china

El relato sobre su vaca protagonista, ambientada en un mundo onírico, debutó con una esperada recaudación de unos 1 000 euros cosechados durante los diez primeros días en cartel, pero según la web Mao Yan, que recoge los datos de taquilla del país, ya se ha embolsado cerca de 3 millones de euros, llegando a competir cara a bombazos veraniegos de la talla de 'La Odisea' y 'Spider-Man: Brand New Day'.

'Niu Lai' está dirigida por Xin Yumeng y escrita por Sun Lifang, una pareja de madre e hijo que autodidactas que tardó unos tres o cuatro meses en perfilar los personajes y la historia, y que, además de prestar sus voces a los protagonistas, también se ha repartido las tareas de producción, dirección de fotografía, montaje e, incluso, a la composición de la banda sonora. La producción del largometraje, presupuestado en varios cientos de yuanes fue mucho más lenta, extendiéndose durante cinco años.

Una vez finalizada, la cinta llegó a 245 salas de cine el pasado 5 de agosto sin una campaña promocional tras ella —ni tan siquiera se lanzó un tráiler previamente—, pero el cachondeo generalizado la ha posicionado entre las diez películas de animación más vistas del año y, como es lógico, en una de las películas chinas con mayor índice de beneficios de la historia del país. Un auténtico milagro que celebrar fruto de un internet que, dentro de los horrores del día a día, a veces tiene sus cosas buenas.

Ahora solo queda que algún valiente decida distribuirla fuera de China y podamos verla en nuestras tierras. Aunque sea para no entender nada en absoluto.

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