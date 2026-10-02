Hoy en streaming, uno de los clásicos imprescindibles de Tom Cruise junto a dos leyendas cinematográficas

Tom Cruise no suele dejar mucho espacio a compartir el foco, pero sí que le gusta ir apuntando hacia las que considera estrellas del futuro y hace por auparlas. Una actitud probablemente heredada del buen hacer que recibió de una estrella total como Paul Newman en una película como ‘El color del dinero’ (’The Color of Money’).

Dos bolas al rincón

Newman retoma uno de sus personajes más míticos en esta secuela con un joven Cruise y con Martin Scorsese de director contratado, capaz de hacer lucir con gusto este encargo. Un éxito en su momento con el que Paul fue condecorado con un Oscar que ya se puede ver en streaming en Movistar Plus.

Retirado desde hace tiempo del mundo del billar, Eddie Felson intenta sostenerse con negocios legales. Un día vuelve a asomarse por los billares, encontrando allí a un joven y descarado prometedor talento llamado Vincent. Eddie rápidamente capta cómo intentan él y su novia sacar adelante los engaños que elaboraba en su juventud, así que decide sumarse a sus planes como tutor.

Este regreso de “Fast Eddie” acaba asentando claves que podemos ver con más asiduidad en el presente, y casi representan problemas de un Hollywood obsesionado con las secuelas tardías. El modelo de mentor-estudiante, la solemnidad del legado en su crepúsculo, intentar tocar los hits emocionales esperados.

Afortunadamente ‘El color del dinero’ carece de cinismo para ser nostalgia barata y un fenómeno fácil de taquilla. No es que esquive triunfar y jugar con el significado de la película previa, pero hay una continuación más orgánica gracias a un Newman asumiendo su nuevo lugar como estrella del pasado, a un Cruise sensacional a punto de dar su petardazo definitivo y el increíble sentido de la narración de Scorsese.

Todo proporciona una película deportiva con los tonos adecuados bien mezclados. Hay ligereza, hay elegante suspicacia, hay melancolía y hay tensión. Sin llegar a las categorías maestras de ‘El buscavidas’ (’The Hustler’), es una secuela espléndida que también goza de un lugar de honor en las filmografías de los involucrados.

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