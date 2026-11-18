Convertirse en James Bond no es un trabajo cualquiera. El agente secreto más famoso del cine lleva décadas siendo uno de los personajes más icónicos de la gran pantalla, y encontrar a alguien capaz de formar parte de ese legado no es una tarea sencilla. Ahora que Robert Pattinson ha sido anunciado oficialmente como el nuevo 007, empiezan a saberse más detalles sobre el proceso que ha llevado hasta su elección.

Denis Villeneuve, director de la próxima película de la franquicia, ha hablado sobre cómo afrontó el casting y qué características considera imprescindibles para dar vida al personaje. Para él, Bond representa mucho más que un espía con licencia para matar: también es una figura marcada por el carisma, la elegancia y una determinada concepción de la masculinidad.

Tenía muy claro qué buscaba

El director de 'Dune' explicó en una entrevista con la revista GQ que la elección del próximo James Bond fue una decisión que dependía de él y que tenía muy presentes las distintas cualidades que han convertido al personaje en un icono. Entre todas las etapas de la saga, Villeneuve destacó especialmente la interpretación de Sean Connery, cuyo estilo considera una referencia fundamental para entender al agente secreto.

"Adoro a Sean Connery, la época de Sean Connery, el dinamismo de James Bond, su elegancia, su ímpetu, su carisma, su forma de vivir sin complejos, la fuerza y ​​lo que eso implica, para bien y para mal, sobre la masculinidad. Hay algo en James Bond que me inspira profundamente".

Villeneuve también reveló que los productores de la franquicia ya habían contactado con él años atrás para proponerle ponerse al frente de una nueva película del agente 007. Sin embargo, el cineasta tenía otros compromisos profesionales y no estaba dispuesto a asumir un proyecto de semejante envergadura sin terminar antes una etapa muy importante de su carrera: su trabajo en 'Dune: Parte 3', con la que cerrará la trilogía cinematográfica basada en las novelas de Frank Herbert.

Esa decisión terminó retrasando más de lo previsto el proceso de selección del nuevo protagonista. El director reconoció que sus obligaciones profesionales fueron uno de los motivos por los que la búsqueda del próximo Bond se prolongó durante tanto tiempo. "Lo siento de veras, pero el casting tardó más de lo previsto porque estoy ocupado", admitió, reconociendo además una faceta muy importante del personaje "Necesito creer que este hombre es un asesino… no todo el mundo tiene esa impresión".

La elección de Robert Pattinson supone así el comienzo de una nueva etapa para una franquicia que lleva años buscando cómo reinventarse sin perder los elementos que la han convertido en un fenómeno cultural. El actor tendrá que recoger el testigo de Daniel Craig, que se despidió del personaje en 'Sin tiempo para morir', y aportar su propia personalidad a un papel que ha pasado por distintas generaciones de intérpretes.

Por ahora, queda por descubrir cómo trasladará el cineasta esa visión a la pantalla y qué rumbo tomará esta nueva aventura de 007. Con Pattinson al frente y Villeneuve detrás de las cámaras, la próxima película de James Bond tiene por delante el reto de encontrar un equilibrio entre el legado de Sean Connery -entre otros- y las nuevas posibilidades que ofrece el personaje.

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