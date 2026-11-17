Hay películas que, desde el primer momento, te plantean una elección: puedes tirarte de cabeza en este tobogán al que se le ven las juntas pero que tiene tantos tirabuzones que es difícil no pasárselo bien, o puedes verlo desde fuera y comprobar, negando con la cabeza, que la estructura está rota y se sostiene solo de milagro. 'Victorian Psycho' no duda en plantear la vicisitud, y personalmente no he tenido ninguna duda: en esta vertiginosa y cómica bajada a la locura y al saja-raja me lo he pasado como nunca.

Pelo Psico Pata

Cuando empieza la película, Winifred Notty (interpretada por una fantástica Maika Monroe) nos anuncia que es la persona más sana de todas las que conoce. Y desde ese mismo momento, 'Victorian Psycho' no se detiene ni un momento a darle la razón en una afilada pendiente de gore, comedia, locura, giros imposibles, crítica al patriarcado, un montaje gozoso y diversión sin complejos, sin pedir perdón a nadie, mostrando que la comedia no solo son chistes. A veces también son unos diálogos punzantes, unas situaciones absolutamente dementes y, por supuesto, unos planos delirantes.

Entiendo perfectamente que gran parte del público salga decepcionado (y algo mareado) por la propuesta visual que ofrece Zachary Wigon, que pone la cámara en movimiento en los sitios más estrafalarios posibles, siguiendo los asesinatos y el día a día en plano subjetivo. Sí, es verdad, tiene solo un truco en su sombrero, pero dada la planicie estética de la mayoría de películas que nos llegan, no es poco: 'Victorian Psycho' tiene más el borrador de una personalidad propia que una en sí misma, pero su chaladura es digna de enmarcar.

Pero, por mucho estilo que tenga, 'Victorian Psycho' no puede evitar caer en un error de base: unos personajes principales sin personalidad alguna. Todos los que rodean a su protagonista son meros estereotipos escritos como tales, sin otorgarles siquiera toques de color: representan los roles de género clásicos y la guerra de clases, pero eso es todo.

No hay sorpresas en la representación del clásico hombre rico victoriano, el ama de llaves fiel a su señora o una pareja de niños cuyo futuro se deja entrever desde los primeros compases de la cinta. Todos son meros comparsas de su protagonista, al fin y al cabo... y acaban haciendo que la velocidad de la película (que pretende ser vertiginosa pero se queda en agradable) frene continuamente y le cueste volver a arrancar.

Víctor o Victorian

Y sin embargo, hay algo en esta película que me ha hecho adorarla de inicio a fin. Quizá sea su desvergüenza, su esquizofrenia temática, sus diálogos memorables o un tercer acto que juega con el montaje llevándolo a unas cotas de desfachatez inenarrables. Porque sí: 'Victorian Psycho' entiende perfectamente que es una comedia disfrazada de slasher tontuelo, y como tal no necesita ahondar demasiado en los problemas que plantea. No estamos, al fin y al cabo, ante cine de arte y ensayo, sino ante una película de humor negro tan grotesca como (en el fondo) liviana.

La propia cinta empieza siendo clara en sus intenciones, presentando a un personaje totalmente desequilibrado desde su primera escena llevando al caos a todo un hogar victoriano, en lugar de dejar que la degradación suceda poco a poco (ya hay otro personaje para mostrar esta evolución). Por el medio, el guion no explota del todo sus pretensiones, pero sí consigue darnos algunas escenas magistrales que rompen cualquier barrera de seguridad y se aseguran de distanciarse del público general. Y aunque solo sea por esta intentona de salirse de lo habitual en un género lo suficientemente manoseado, ya merece la pena echarle un vistazo.

La locura de su protagonista está perfectamente representada con unos sabios movimientos de cámara, que se pone en péndulos, hachas o llaves, sorprendiendo al espectador y añadiendo capas, aunque sean repletas de artificio, en esta montaña rusa que, como digo, no deja otra opción que montarse hasta el final o verla desde abajo. Yo lo tengo clarísimo: es una parodia divertidísima y sangrienta del estilo de vida victoriano en el que todo el mundo se lo está pasando genial tratando de hacer cualquier cosa excepto jugar a lo seguro. Por el camino, por supuesto, 'Victorian Psycho' se equivoca tanto como acierta, pero es el riesgo por intentar salirse de lo normal. Total, ¿a quién le interesa lo normal?

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