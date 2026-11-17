Son varios los hijos de Clint Eastwood que, de un modo u otro, han querido estar vinculados a la profesión de su padre. El caso más evidente en 2026 es quizás el de Scott Eastwood, que ha participado en grandes blockbusters, o el de Francesca Eastwood, que este mismo año ha protagonizado 'The Bay', un thriller de tiburones. Pero varios de sus hermanos también han hecho sus pinitos en la industria, ya sea detrás de cámaras, poniéndose delante de ellas, o explorando ambas facetas. Este también fue el caso de Kyle Eastwood (58 años), si bien su verdadera vocación y oficio acabó siendo la música.

Tanto es así que se ha forjado una sólida carrera internacional como contrabajista y compositor de jazz, trayectoria que le llevó a participar el pasado domingo, 15 de noviembre, en el Festival Internacional de Jazz de Madrid. Con motivo de su visita, concedió una entrevista a El País en la que no dudaron en preguntarle cómo es ser hijo de una leyenda de Hollwyood que, por sus personajes, arrastra la fama de ser rudo. ¿Es así en la vida real? "Mi padre ha interpretado a muchos tipos duros, pero no es tan duro como parece en pantalla. Él ha disfrutado mucho trabajando y nos enseñó a hacer lo que nos gusta. Nos inculcó que hay que tener compromiso y dedicación en el trabajo".

Y así fue. Volcó todo su talento en la música, aunque eso no significa que de pequeño quisiera mantenerse al margen del cine. Durante su infancia y juventud llegó a participar en varias películas dirigidas o protagonizadas por su padre, interpretando a su hijo en el wéstern 'El fuera de la ley' (1977) y a un huérfano en 'Bronco Billy' (1980), además de dejarse ver en 'El aventurero de medianoche' (1982) y 'Los puentes de Madison' (1995). Es más, llegó a estudiar cine con la intención de seguir los pasos del director, hasta que finalmente escogió su camino: "Siempre me gustó el cine, pero también la música".

Aunque también compaginó música y cine

En cierto modo, en su paso por la música también influyó el hecho de haberse criado entre rodajes, algo que le permitió entrar en contacto desde muy joven con figuras como el compositor y arreglista Lennie Niehaus, colaborador habitual de Clint Eastwood. Con el tiempo, Kyle acabaría participando en las bandas sonoras de películas aclamadas y premiadas como'Mystic River','Million Dollar Baby','Banderas de nuestros padres','Cartas desde Iwo Jima'e'Invictus'. Pero, insistimos, su verdadera vocación terminó alejándolo de las salas de cine para forjarse una sólida trayectoria en el jazz, con numerosos discos publicados y actuaciones por escenarios de países de todo el mundo, España incluida.

La entrevista con el medio español es mucho más amplía y también trata temas como la discrepancias políticas que tiene con su padre, de tendencia mucho más conservadora, por si os apetece leerla para profundizar más en la figura del músico Kyle Eastwood.

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