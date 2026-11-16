El protagonista de 'Vinland Saga' existió de verdad. 1.000 años después, el creador del manga ha conocido a su última descendiente

Si nos gustan la ficción histórica, 'Vinland Saga' es una obra imprescindible a todos los niveles. Una épica vikinga sobre la redención y la búsqueda de la paz que Makoto Yukimura ha estado dibujando a lo largo de dos décadas. El manga llegó a su final en 2025, y para celebrarlo Yukimura decidió marcarse un viaje hasta Islandia siguiendo los pasos de Thorfinn y, ya de paso, conocer a sus descendientes.

Siguiendo la historia

Yukimura se ha empapado de historia a lo largo de su carrera como mangaka, realizando numerosos viajes a Inglaterra, Dinamarca y otras regiones escandinavas para poder plasmar correctamente sus paisajes y ambientación. Al fin y al cabo, su manga histórico sigue a varios personajes reales, desde el rey Canuto el Grande hasta el propio Thorfinn Karlsefni, que inspiró al protagonista de 'Vinland Saga'.

Thorfinn Karlsefni fue un explorador islandés que lideró una expedición clave en el siglo XI. Con tres barcos y 160 colonos, terminó asentándose en Vinland, una tierra mítica mencionada a menudo en las sagas nórdicas y que hoy en día se identifica con ciertas regiones de la costa norteamericana. Una travesía histórica que inspiró el manga de Yukimura, y la mejor manera de visitar el hogar de su protagonista.

Yukimura, que es bastante activo en redes sociales, ha compartido estos días algunas imágenes de su visita a Islandia. Y entre otras cosas, resulta que se ha encontrado con dos descendientes directos de Thorfinn: la 26ª y 27ª generación desde el explorador. Aquí se le puede ver con Kristin en la embajada de Japón en Islandia.

"Los islandeses pueden rastrear sus raíces hasta hace mil años, y para ello, todos cuentan con una aplicación. Hoy visité la Universidad de Islandia y, entre las personas que conocí allí, había dos descendientes de Thorfinn: la 26.ª y la 27.ª generación, respectivamente. ¡Increíble!", escribió Yukimura en su cuenta de X (Twitter). "Desde Thorfinn a las 26ª generación, la señora Kristin".

Una manera tremendamente especial de cerrar un ciclo y decir adiós a 'Vinland Saga'. Ahora bien, no es la despedida de Yukimura del mundo del manga, ya que ha dejado caer que ya anda pensando en su próxima obra. Aunque esta vez deja atrás a los vikingos y se plantea volver a la ciencia ficción.

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