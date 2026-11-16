'La edad dorada' encontró la inspiración para Gladys Russell en una rica heredera que existió de verdad, aunque su historia tuvo un final mucho más trágico

Ha regresado 'La edad dorada' con una nueva temporada, y la lujosa serie de HBO sigue adentrándonos en los entresijos de la alta sociedad neoyorkina. A lo largo de las cuatro temporadas, la serie de época no ha sido tímida con las referencias a auténticos sucesos históricos, como el primer alumbrado eléctrico o la inauguración del puente de Brooklyn.

También hemos visto a ciertas figuras históricas hacer su aparición en la serie. Pero, tirando no solo de ligera inspiración, la propia Gladys Russell está basada en la heredera de una gran fortuna neoyorkina.

De heredera a duquesa

Hay muchos paralelismos entre la historia de los Russell y los Vanderbilt, una de las familias más influyentes de la Edad Dorada estadounidense. En concreto si nos fijamos en Gladys Russell (Taissa Farmiga), que se convirtió en la Duquesa de Buckingham en la tercera temporada de la serie al casarse con Hector Vere.

La pareja no comenzó su matrimonio de la mejor manera, con un acuerdo comercial entre el duque y George Russell, el padre de Gladys, quien entregaba una sustanciosa dote y una manutención para toda la vida a su hija. Con algunas dificultades, al final la pareja ha resultado estar bastante bien avenida y ha dado la bienvenida a su primer hijo en la cuarta temporada (con más drama de por medio, que si no esto no es 'La edad dorada'), pero la vida de la verdadera Gladys distó de ser tan feliz.

La gran inspiración para Gladys es Consuelo Vanderbilt, la hija única del magnate ferroviario William Kissam Vanderbilt y su esposa Alva, nacida el 2 de marzo de 1877. Consuelo creció en plena edad dorada, bajo la supervisión y ambiciones de su madre mientras esta se abría paso entre la sociedad neoyorkina. Y es que la gran ambición de Alva era casar a su hija Consuelo, y casarla muy, muy bien.

Hay unas cuantas similitudes entre Gladys y Consuelo, ya que ambas son hijas de nuevos millonarios de la industria del ferrocarrill, y también tenían madres que buscaban dominar la esfera social. Consuelo Vanderbit quiso casarse por amor, pero su madre tenía otra idea para seguir asegurando su lugar en la alta sociedad y escalando puestos, algo que para las mujeres solo era posible con un buen matrimonio. Así que Consuelo se casó con su propio noble inglés: Charles Spencer Churchill, duque de Marlborough.

Al igual que Gladys, a Consuelo no le hacía ni pizca de gracia este matrimonio arreglado, y ella misma escribió sobre el tema en sus memorias, publicadas en 1953:

"Yo consideraba que tenía derecho a elegir a mi marido. Estas palabras, las más valientes que jamás ha pronunciado, trajeron una desagradable tormenta de protestas", escribió Consuelo sobre el rechazo de su madre a su matrimonio con su amado, Winthrop Rutherford. "Sufrí cada mordaz reproche, oí cada posible insulto lanzado hacia el hombre que amaba".

A los 19 años, Consuelo fue prometida con el duque de Marlborough, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en convertirse en duquesa. A cambio, Marlborough recibió un estipendio de 100.000 dólares anuales y 2,5 millones en stock... Que, si nos vamos a cifras de hoy en día, equivaldría a una paguita de 3.2 millones de dólares anuales y 81 millones en acciones.

Por desgracia para Consuelo, su matrimonio no empezó con buen pie, y terminó aún peor. Se pasó la mañana de su boda llorando y completamente sola, con un lacayo guardando su puerta y ni siquiera su dama de compañía podía entrar a la habitación. Una vez casados, Marlborough y Consuelo nunca terminaron de congeniar y se separaron en 1906 después de haber tenido dos hijos juntos, y finalmente se divorciaron en 1921. Llegado el momento, el duque incluso consiguió que el Vaticano anulase el matrimonio en 1926.

"Cómo aprendí a temer y odiar todas y cada unas de estas cenas, lo ominosas o fastidiosas que acechaban al final de un largo día", escribió Consuelo Vanderbit, sobre su día a día con el duque de Marlborough.

Por su parte, Consuelo decidió dedicarse a todo tipo de proyectos filantrópicos y se convirtió una figura muy adorada y admirada en Inglaterra, tanto entre la realeza y aristocracia como entre las clases más pobres. Tras separarse de su duque, el segundo matrimonio de Consuelo llegaría en 1921 con el teniente coronel Jacques Balsan, con quien estuvo casada hasta la muerte de este en 1956. Y, con su divorcio y nuevo matrimonio, dejó atrás el título de duquesa para convertirse, simplemente en "Madam Balsan".

El matrimonio de Gladys y Hector tampoco empezó con el mejor pie, con ella llorando desconsolada y considerando fugarse para evitar el altar. Por suerte, con el tiempo ambos han aprendido a convivir, apoyarse y quererse, aunque esta nueva etapa promete traer muchos desafíos para ambos y el futuro del ducado. Ahora queda por ver si Gladys consigue tener el final de cuento de hadas perfecto que le robaron a Consuelo en un primer momento.

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