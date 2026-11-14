El showrunner de 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' planta cara a las críticas: "Los fans no están al mando"

La relación entre 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' y una parte de los seguidores de la obra de J.R.R. Tolkien sigue sin atravesar su mejor momento. Después de dos temporadas marcadas por las críticas a determinadas decisiones creativas, Patrick McKay, cocreador y showrunner de la ficción de Prime Video, ha querido dejar clara una cosa: escuchar a los espectadores no significa entregarles el control de la serie.

En una entrevista concedida a la revista SFX Magazine que recoge GamesRadar, McKay ha abordado directamente la reacción de los aficionados y ha defendido la independencia creativa del equipo que comparte con J. D. Payne. Su mensaje no deja demasiado espacio a las dudas: las opiniones del público importan, pero no van a determinar por completo el destino de una producción que nació con un plan de cinco temporadas.

"Estaríamos haciendo mal nuestro trabajo si no nos importara, en cierta medida, lo que piensa la gente, pero eso no significa que de repente estén al mando", ha explicado el responsable de la ficción. También ha insistido en que el equipo presta atención a las críticas: "Escuchamos lo que dice la gente y queremos que les encante la serie, pero nuestros críticos más duros somos nosotros mismos".

Una postura que llega después de dos entregas con resultados bastante diferentes según quién valore la producción. Mientras la crítica especializada ha recibido positivamente ambas temporadas, con un 84% y un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes, respectivamente, las puntuaciones del público han sido considerablemente más bajas: un 38% para la primera y un 58% para la segunda.

La tercera temporada, un punto de inflexión

Pese a la controversia, McKay considera que la serie está encontrando su identidad narrativa. "Vamos a aprender de lo que funciona y de lo que no. Cada vez tenemos más confianza en nuestra forma de contar historias y sentimos que en la tercera temporada la serie ha alcanzado su mejor momento", ha defendido.

Esta nueva etapa incorporará un salto temporal de cinco años respecto a los acontecimientos anteriores. La intención es avanzar en la historia y recuperar sensaciones propias de los relatos clásicos de la Tierra Media, además de atraer tanto a nuevos espectadores como a quienes dejaron de seguir la producción.

La guerra contra Sauron será el gran eje de los próximos episodios. Tras la caída de Eregion, sus ejércitos avanzan por la Tierra Media y apenas quedan territorios capaces de resistir. Mientras los enanos permanecen encerrados en Khazad-dûm y los reinos élficos de Lindon y Rivendel cuentan con la protección de los Tres Anillos, el Señor Oscuro trabaja en Barad-dûr para completar su mayor creación: el Anillo Único.

La tercera temporada estrenó sus cuatro primeros episodios el 11 de noviembre de 2026. Los capítulos cinco y seis llegarán el día 18, mientras que los dos últimos estarán disponibles el 25 de noviembre. Ahora queda por comprobar si este nuevo rumbo consigue reconciliar a la serie con los espectadores más descontentos.

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