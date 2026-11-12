No, no era Saruman. 'Los anillos de poder' acaba de hacer oficial la identidad del Mago Oscuro

El múltiple (en cuanto a número de episodios) estreno de la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' nos ha traído un poco de todo en lo que la serie salta en el tiempo unos cinco años y tenemos un panorama dominado por Sauron. Y entre los giros, que los hay; las muertes, que también; y otras circunstancias la serie ha desvelado por fin uno de sus grandes misterios. Por cierto, a partir de aquí spoilers del episodio 3x03.

Me refiero al misterio que rodeaba la identidad del Mago Oscuro, el personaje interpretado por Ciarán Hinds y que hasta ahora dominaba las tierras de Rhûn. En una epifanía con la z arza ardiente el Fuego Secreto, Gandalf descubre el origen y nombre de su colega istari: Pallando. Además se relata cómo este viajó con el otro mago azul, Alatar, a las tierras del este solo para acabar con él y provocar la desolación en Rhûn.

Los otros dos

Que no era Saruman ya se sabía desde hacía tiempo. O, al menos, así lo aseguraron los creadores de la serie J.D. Payne y Patrick McKay en una sesión de Preguntas y respuestas de Reddit. De hecho, decían en aquel entonces que de los cinco istar de los que se habla en los libros y que son enviados a la Tierra Media (Saruman, Radagast, Gandalf y otros dos), la «idea es que será uno de esos otros dos.»

Por lo que la teoría se encaminó bastante a que fuese uno de los llamados Magos azules, aquellos que se adentraron en el este del continente. Lo que no estaba del todo claro era cuál de los dos. Sobre todo porque nos metemos en un terreno poco o casi nada desarrollado por J.R.R. Tolkien. Terreno en el que han querido poner algo de orden y concierto los responsables de 'Los anillos de Poder'.

Y cuando digo nada desarrollado quiero decir que apenas hay menciones de ellos y que, incluso, lo que se encuentra publicado (en 'Cuentos inconclusos' o 'Historia de la Tierra Media' y recopilaciones de cartas y otro material de Tolkien) es inconsistente. Inconsistente en el sentido de que no tenía nada forma definitiva.

La serie coge, de hecho, los nombres que las anotaciones de 'Cuentos inconclusos' asigna a los magos: Alatar y Pallando. Con el primero siendo voluntario para la misión de ir al este y el segundo como su fiel amigo y compañero de viaje. Claro, ya hemos visto en la serie que muy fiel no era.

Sin embargo, Tolkien no tenía del todo claro ni su papel ni sus nombres... ni siquiera si tenían colores. Así lo reconocía el escritor en una carta fechada en octubre de 1958, respondiendo a Rhona Beare, que quería preparar una reunión de entusiastas de 'El Señor de los anillos':

«No he nombrado los colores porque no los conozco. Dudo que tuvieran colores distinguidos. Esa distinción solo se requería en el caso de los tres que se quedaron en el área relativamente pequeña del Noroeste. De verdad no tengo nada claro sobre los otros dos, ya que no conciernen a la historia del N.O. Creo que fueron como emisarios a regiones distantes, Este y Sur, lejos del alcance númenóreano: misioneros a tierras "ocupadas por enemigos", como eran. El éxito que tuvieran lo desconozco; pero me temo que fallaron, al igual que Saruman, aunque de modo sin duda diferente; y sospecho que eran los fundadores o iniciadores de sectas secretas y tradiciones mágicas que sobrevivieron a la caída de Sauron.»

Respecto a sus nombres, si bien lo oficial en el "canon audiovisual" es que son Alatar y Pallando, la verdad es que en 1959 estos fueron llamados Palacendo y Haimenar; mientras que en 1972 fueron bautizados como Morinehtar y Rómestámo en 'Los pueblos de la Tierra Media'. Libro, por cierto, que habla someramente de su llegada en la Segunda Edad y de que tuvieron un papel relevante en reducir el ejército de Sauron en el este.

Por cierto, a la hora de trabajar con los istar Amazon tuvo que recibir un permiso especial por parte del Patrimonio de Tolkien, representado por el nieto del escritor, Simon Tolkien, para coger material fuera de los susodichos 'Apéndices'. Estos textos saldrían precisamente de 'Los pueblos de la Tierra Media' y 'Cuentos inconclusos'.

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