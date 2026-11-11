Muere Stacy Keach, el inolvidable Mike Hammer, a los 85 años

El mundo de la interpretación despide a uno de esos actores cuya trayectoria ha dejado huella en varias generaciones de espectadores. Stacy Keach, conocido especialmente por dar vida al detective privado Mike Hammer en televisión, ha fallecido a los 85 años. El intérprete murió el lunes 9 de noviembre en su residencia familiar de Magdalenka, en Polonia, después de afrontar durante un largo periodo graves problemas de salud relacionados con el corazón.

La noticia ha sido confirmada por su esposa, Małgosia Tomassi, que ha querido compartir unas emotivas palabras para recordar al actor y al hombre que había detrás de algunos de los personajes más reconocibles de la pequeña y la gran pantalla.

Según ha relatado, Keach falleció "después de una larga y difícil batalla contra una grave afección cardíaca y una insuficiencia cardíaca". Su mujer también ha querido destacar el vacío que deja su pérdida en el entorno familiar: "Stacy no solo era un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia".

En su despedida, Tomassi ha añadido que "su extraordinario espíritu, su voz inolvidable y el amor que entregó con tanta generosidad permanecerán siempre con nosotros".

Comenzó sobre los escenarios

Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Stacy Keach encontró en el teatro el punto de partida de una carrera que acabaría extendiéndose durante más de seis décadas. Durante los años sesenta participó en numerosas producciones de Broadway y Off-Broadway, muchas de ellas vinculadas al repertorio de Shakespeare.

Stacy Keach en 'Fat City, ciudad dorada'

Uno de sus primeros grandes reconocimientos llegó con 'Indians', obra de 1970 en la que interpretó a Buffalo Bill. Su trabajo le valió una nominación al premio Tony como Mejor actor y un galardón Drama Desk. Décadas después, en 2015, ingresaría en el Theater Hall of Fame, consolidando su prestigio dentro del mundo escénico.

El cine tampoco tardó en llamar a su puerta. En los primeros años setenta participó en títulos como 'Duelo a muerte en OK Corral', 'Los nuevos centuriones' y 'El juez de la horca'. Especial relevancia tuvo su papel protagonista en 'Fat City, ciudad dorada' (1972), de John Huston, donde interpretó a un boxeador alcohólico venido a menos. También encarnó a Martín Lutero en 'Lutero' (1974) y prestó su voz como narrador al debut cinematográfico de Ridley Scott, 'Los duelitas' (1977).

El personaje que marcó su carrera

Aunque su filmografía fue especialmente extensa, uno de los trabajos más populares de Stacy Keach llegó en 1984, cuando asumió el papel del detective privado creado por el escritor Mickey Spillane en 'Mike Hammer'.

La serie, emitida por CBS durante tres temporadas, convirtió al actor en un rostro habitual de la televisión estadounidense. Su interpretación del investigador de carácter mordaz, siempre dispuesto a resolver un nuevo caso, terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes de su carrera.

Su relación con el personaje continuó después de la serie original. Keach volvió a ponerse en la piel del detective en la película televisiva 'Mike Hammer: Murder Takes All' (1989) y, posteriormente, en la serie 'Mike Hammer, detective privado', que se emitió entre 1997 y 1998.

Su trayectoria también estuvo marcada por un episodio complicado. Durante el rodaje de la serie fue detenido en el aeropuerto londinense de Heathrow por posesión de cocaína. Tras declararse culpable, recibió una condena de nueve meses de prisión, de los que cumplió seis. Posteriormente regresó a la interpretación y retomó su conocido personaje.

Sus últimos grandes trabajos

Lejos de quedar encasillado como Mike Hammer, Keach continuó demostrando su versatilidad en producciones muy diferentes. En 1988 interpretó al escritor Ernest Hemingway en una 'Hemingway', miniserie televisiva que le permitió ganar un Globo de Oro y conseguir su única nominación al Emmy.

En el cine también dejó su huella con títulos como 'American History X' (1998), 'W.' (2008), 'The Bourne Legacy' (2012) y 'Nebraska' (2014), donde compartió reparto con Bruce Dern.

Stacy Keach en 'Jay Kelly'

Las nuevas generaciones pudieron descubrirlo en ficciones como 'Titus', 'Prison Break', 'Ray Donovan', 'The Blacklist' y 'Man with a Plan'. Además, tuvo una presencia recurrente en 'Blue Bloods', donde interpretó al cardenal Kevin Kearns, amigo del personaje de Frank Reagan (Tom Selleck), entre 2016 y 2024.

Su último trabajo cinematográfico fue 'Jay Kelly', película protagonizada por George Clooney que se presentó en el Festival de Cannes en 2025. En ella interpretó al padre del personaje principal.

También desarrolló una importante carrera como actor de doblaje y narrador. Entre otros trabajos, puso voz a Howard K. Duff VIII en 'Los Simpson' y al personaje de Skipper Riley en las películas de animación 'Aviones: Equipo de rescate'.

Stacy Keach deja a su esposa, Małgosia Tomassi, a sus hijos Karolina y Shannon, y a sus nietos. También queda una extensa obra que demuestra que su talento nunca estuvo limitado a un solo género, formato o personaje.

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