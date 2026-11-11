69 semanas en el Top 10 de las más vistas de Netflix. La película de fantasía que ha sorprendido en streaming con un éxito irrepetible

La vida útil de muchos títulos en streaming se cuenta en días, pasando luego a formar parte del fondo de catálogo de la plataforma en cuestión. Otras aguantan semanas y unas pocas vuelven a ponerse de moda en épocas muy concretas del año. Pero aguantar 69 semanas en el Top 10 -y 63 de ellas de forma consecutiva- de las más vistas de Netflix es algo que había estado hasta fuera del alcance de cualquier otra película.

Esa es la marca que ha conseguido hasta ahora 'Las guerreras K-Pop', pues cada semana mantiene una audiencia fiel de entre 2,5 y 3 millones de visualizaciones, dependiendo más de cómo funcionan sus competidoras para saber cuál será la posición que ocupe en el Top 10.

La clave de la constancia

Por ejemplo, la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 sumó 2,8 millones de reproducciones, ocupando la décima posición entre las películas de habla inglesa más vistas en Netflix. Lo curioso es que la semana semana anterior había ocupado la tercera posición con 2,6 millones.

Es evidente que llegará el momento en el que 'Las guerreras K-Pop' acabe desapareciendo del top de forma definitiva, porque sí hubo una semana en la que se quedó fuera. Fue durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026, cuando la última posición del top 10 fue para 'La última cada' con 3,3 millones de visualizaciones.

No obstante, el número de reproducciones necesarias para volver al Top 10 cayó a la semana siguiente, por lo que 'Las guerreras K-Pop' regresó a una lista que no ha vuelto a abandonar desde entonces. Habrá que ver cuánto más aguanta ahí, pero lo que sí está claro es que el récord que ha conseguido de semanas en el Top es sencillamente imbatible.

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