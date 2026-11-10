La temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' tiene momentos espectaculares, pero se pierde con los preparativos

Regresamos a la Tierra Media con la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'. La serie de Prime Video basada en el universo creado por J.R.R. Tolkien aterriza mañana en la plataforma con los cuatro primeros episodios (de ocho, parece que quieren terminar rápido) y, como ya es habitual en ella, tenemos un cúmulo de luces y sombras que hace que no termine de alcanzar ese siguiente nivel al que está llamado.

Lo cual es una pena porque la temporada 2 era definitivamente mejor que la primera. Y también era mejor que la actual tercera en términos de ambición tanto visual como argumental. Esto, aviso, a falta de poder ver el octavo y último episodio ya que es el único que no ha sido mostrado a prensa.

Sauron se fue a la guerra, mire usted que pena

Esto no quiere decir que no tenga sus momentos. De hecho, en los primeros episodios tenemos una buena dosis en lo que Sauron (Charlie Vickers) ya está en modo villano total en lo que conquista la Tierra Media, va dando anillos a los hombres e intenta forjar un anillo único que se le resiste.

El que, por así decirlo, el estándar de la fantasía televisiva actual sea 'Juego de tronos' y más en concreto 'La casa del dragón' (que es lo que está en emisión), al menos en términos de calidad artística hace que a veces tengamos esas ganas de comparar. Lo cual es curioso porque el universo de Martin y el de Tolkien se encuentran en puntos diametralmente opuestos.

Sin embargo, los creadores de 'Los anillos de poder', J.D. Payne y Patrick McKay bien que parecen coger esa cara de intrigas palaciegas y de amenazas a fuego lento, creando un caldo de prolegómenos a lo que parece inevitable que se perpetúan. Vicios endémicos de la serie de HBO. No quiere decir que no tengamos esos momentos que hemos venido a ver y que quieren mostrar (ya os digo que cuando quieren lo logran con creces), pero piden bastante paciencia.

Un ejemplo lo tenemos en la misma premisa de esta temporada: se supone que han pasado cinco años desde la caída de Eregion y estamos en plena guerra entre elfos y las fuerzas de Mordor. Las grandes batallas como el asedio citado brillan por su ausencia. Como mucho hemos visto alguna escaramuza con Galadriel de protagonista.

También es verdad que la serie abarca mucho y le quiere dar a cada trama su tiempo, pero no terminan encontrar el ritmo apropiado y da la sensación de que algunas tramas cobran por minuto (Gandalf está medio ausente) y otras tienen tarifa plana con descuento y lo van a agotar hasta que no quede más remedio (todo lo de Númenor).

Que no digo que lo de Númenor no sea relevante, no en vano su caída es uno de los puntos más importantes de la historia de la Segunda Edad pero ya que todo apunta a que lo estás cambiando todo en la adaptación, quizás no requiera de tanto 'Juego de tronos' con elfos y humanos. En el lado opuesto de la moneda tenemos la también juegotronil intriga en Khazad-Dûm (con anillos incluidos) que creo que está bastante mejor llevada. Y, la verdad, me quedaría a vivir con Durin y Disa.

La temporada 3 de 'Los anillos de poder' va de más a menos... y finalmente a más. Lo cual es un alivio ya que el valle entre cumbres parecía algo insalvable. En definitiva, ofrece momentos espectaculares y sigue siendo inimitable en su estilo visual, pero corre continuamente el peligro de estancarse y quedarse en un terreno de lo cómodo. Afortunadamente, compensan.

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